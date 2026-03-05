< sekcia Ekonomika
Takáč: Vyhlásili sme výzvy na podporu útulkov a propagačných projektov
Výzva na podporu karanténnych staníc a útulkov s celkovou alokáciou 200.000 eur trvá do 2. apríla 2026.
Bratislava 5. marca (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR od dnešného dňa spúšťa dve výzvy, a to výzvu na podporu pre útulky a výzvu na propagáciu regiónov. Prvou je výzva na podporu karanténnych staníc a útulkov v hodnote 200.000 eur a druhou je výzva na podporu malých propagačných projektov za 100.000 eur. Informoval o tom na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).
Výzva na podporu karanténnych staníc a útulkov s celkovou alokáciou 200.000 eur trvá do 2. apríla 2026. Oprávnenými žiadateľmi sú schválené neziskové organizácie a občianske združenia. Účelom dotácie je ochrana zvierat a ich dobrých životných podmienok, ochrana genofondu ohrozených populácií zvierat - konkrétne zabezpečenie starostlivosti o spoločenské zvieratá umiestnené v karanténnej stanici alebo útulku. Žiadosť sa podáva len elektronicky cez mprv.egrant.sk.
„Útulky majú v zásade mesiac na to, aby sa mohli prihlásiť. Maximálna výška dotácie bude 10.000 eur na jeden útulok alebo na jedno zariadenie s tým, že sme vylúčili z oprávnených žiadateľov Bratislavský samosprávny kraj. Ten nemá také problémy z pohľadu premnožených voľne žijúcich psov ako iné časti Slovenska,“ priblížil k podpore pre útulky agrominister.
Výzva na podporu malých propagačných projektov s alokáciou 100.000 eur trvá taktiež do 2. apríla tohto roka. Maximálna výška podpory na projekt je 3000 eur. Oprávnenými žiadateľmi je samospráva (obce, vyššie územné celky), neziskový sektor, užívateľ poľovného revíru, poľovnícka organizácia, ako aj účelové zariadenie cirkvi alebo záujmové združenie právnických osôb. Účelom dotácie je prezentácia a propagácia (poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo, poľovníctvo, rybné hospodárstvo), súťaže a výstavy (lokálne špeciality, odborné zručnosti, prezentačné akcie), ako aj kultúrne dedičstvo (prezentácia a ochrana prírodného, historického a kultúrneho dedičstva). Žiadosť sa podáva elektronicky cez mprv.egrant.sk.
Takáč avizoval, že MPRV plánuje počas roka vyhlásiť ďalšie výzvy financované zo štátneho rozpočtu, ktoré budú zamerané najmä na podporu prvovýroby, potravinárstva a lesníctva. „Toto sú len prvé dve výzvy v tomto roku. V priebehu roka budeme postupne predstavovať ďalšie opatrenia na podporu sektora a rozvoja vidieka,“ dodal Takáč.
