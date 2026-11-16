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Takáč: Výzvu pre potravinárov navýšime na 77 mil. eur
Bude tak možné podporiť všetkých žiadateľov, ktorí sa do výzvy prihlásili.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 16. novembra (TASR) - Tohtoročná výzva na podporu investícií v slovenskom potravinárstve zo strategického plánu pre agrosektor sa navýši z pôvodných 54,25 milióna eur na 77,2 milióna eur. Bude tak možné podporiť všetkých žiadateľov, ktorí sa do výzvy prihlásili. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).
„Všetci tí žiadatelia, ktorí podali žiadosť v rámci tejto potravinárskej výzvy, ak budú mať podané žiadosti v poriadku a spĺňajú všetky kritériá, ktoré musia splniť, budú úspešní v tejto výzve. To znamená, nerobíme nejakú čiaru, že by sme museli škrtať niekde na úrovni 54 miliónov eur, ale podporíme všetkých žiadateľov v rámci tejto výzvy,“ vyhlásil šéf agrorezortu.
Výzva pre potravinárov bola vyhlásená od 8. júna do 30. septembra tohto roka. Maximálna výška príspevku na jeden projekt bola 1 milión eur s intenzitou podpory 50 %. „Pôvodná alokácia bola viac ako 54 miliónov eur. My sme v tom čase nevedeli vôbec, koľko žiadostí príde,“ konštatoval Takáč. Nakoniec sa do konca septembra prihlásilo 129 projektov za viac ako 77 miliónov eur. Záujmom štátu je podľa neho zafinancovať všetky projekty, pretože si uvedomuje dôležitosť potravinárskeho sektora.
Minister pripomenul, že cez výzvu sa financuje polovica nákladov každého projektu a zvyšok musia doplniť žiadatelia. Celková preinvestovaná suma v tomto odvetví by tak mala byť viac ako 154 miliónov eur. „To už je celkom zaujímavá suma v sektore potravinárstva, ktorá určite spôsobí to, že pomôže potravinovej bezpečnosti a hlavne vytváraniu pridanej hodnoty u nás na Slovensku z hľadiska produktov z prvovýroby. Verím, že aj ďalšími takýmito výzvami, ktoré chceme do budúcnosti riešiť, uvedomujúc si dôležitosť potravinárskeho sektora, posunieme sektor potravinárstva dopredu,“ doplnil Takáč.
„Za platobnú agentúru by som chcel vyjadriť potešenie, že je záujem o túto výzvu zo strany spracovateľov, potravinárov, čo je znakom toho, že tá výzva bola nastavená dobre. Po doplnení finančných prostriedkov bude nasledovať odborné, transparentné a rýchle vyhodnotenie tejto výzvy,“ avizoval generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Marek Čepko.
Zdôraznil, že doplnenie finančných prostriedkov neznamená automaticky úspech pre všetkých potravinárov. „Prebehne odborné hodnotenie, kde naši odborní hodnotitelia skontrolujú všetky podmienky výzvy, a až následne budeme informovať úspešných potravinárov o ďalšom realizovaní ich projektov,“ doplnil.
Riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Jana Venhartová pripomenula dôležitosť postupného znižovania investičného dlhu v potravinárstve, ktorý sa v minulosti „vyšplhal“ na 1 miliardu eur. „Po dlhých rokoch nejakého toho vákua finančnej podpory pre potravinársky priemysel sme veľmi radi, že v týchto posledných rokoch budeme môcť významným spôsobom nainvestovať v rámci potravinárskeho odvetvia,“ zdôraznila a ocenila v tejto súvislosti prístup ministerstva pôdohospodárstva.
Situácia s cenami potravín sa podľa nej významne odvíja aj od cien energií. „Preto potrebujeme investovať do technológií, ktoré znižujú energetickú náročnosť, do obnoviteľných zdrojov energie tak, aby sme zostali konkurencieschopní nielen voči ďalším výrobcom zo zahraničia, z iných členských krajín, ale najmä z tretích krajín, kde naozaj tie ceny potom tlačia ceny potravín nadol,“ konštatovala Venhartová.
„Dnešnú informáciu o navýšení finančných prostriedkov vo veľkej výzve pre potravinársky priemysel vnímame veľmi pozitívne, nakoľko je možné uspokojiť všetky projekty, ktoré boli naplánované a ktoré pomôžu potravinárskej výrobe na Slovensku,“ zhodnotil podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Daniel Molnár. Vďaka tomu je podľa neho možné vo väčšej miere investovať a rozvíjať výrobu potravín, čo pomôže aj zahraničnému obchodu Slovenska.
„Dlhodobo hovoríme, že saldo zahraničného obchodu s potravinami a poľnohospodárskymi výrobkami je záporné. Tieto investície určite pomôžu tomu, aby sa toto saldo postupne znižovalo. Nakoľko budeme môcť vyrábať moderné, inovované výrobky, prípadne zaviesť výrobu úplne nových výrobkov, čím dokážeme konkurovať aj zahraničným výrobcom a dokážeme im nejakým spôsobom konkurovať na našom trhu, aj na zahraničných trhoch,“ dodal Molnár.
„Všetci tí žiadatelia, ktorí podali žiadosť v rámci tejto potravinárskej výzvy, ak budú mať podané žiadosti v poriadku a spĺňajú všetky kritériá, ktoré musia splniť, budú úspešní v tejto výzve. To znamená, nerobíme nejakú čiaru, že by sme museli škrtať niekde na úrovni 54 miliónov eur, ale podporíme všetkých žiadateľov v rámci tejto výzvy,“ vyhlásil šéf agrorezortu.
Výzva pre potravinárov bola vyhlásená od 8. júna do 30. septembra tohto roka. Maximálna výška príspevku na jeden projekt bola 1 milión eur s intenzitou podpory 50 %. „Pôvodná alokácia bola viac ako 54 miliónov eur. My sme v tom čase nevedeli vôbec, koľko žiadostí príde,“ konštatoval Takáč. Nakoniec sa do konca septembra prihlásilo 129 projektov za viac ako 77 miliónov eur. Záujmom štátu je podľa neho zafinancovať všetky projekty, pretože si uvedomuje dôležitosť potravinárskeho sektora.
Minister pripomenul, že cez výzvu sa financuje polovica nákladov každého projektu a zvyšok musia doplniť žiadatelia. Celková preinvestovaná suma v tomto odvetví by tak mala byť viac ako 154 miliónov eur. „To už je celkom zaujímavá suma v sektore potravinárstva, ktorá určite spôsobí to, že pomôže potravinovej bezpečnosti a hlavne vytváraniu pridanej hodnoty u nás na Slovensku z hľadiska produktov z prvovýroby. Verím, že aj ďalšími takýmito výzvami, ktoré chceme do budúcnosti riešiť, uvedomujúc si dôležitosť potravinárskeho sektora, posunieme sektor potravinárstva dopredu,“ doplnil Takáč.
„Za platobnú agentúru by som chcel vyjadriť potešenie, že je záujem o túto výzvu zo strany spracovateľov, potravinárov, čo je znakom toho, že tá výzva bola nastavená dobre. Po doplnení finančných prostriedkov bude nasledovať odborné, transparentné a rýchle vyhodnotenie tejto výzvy,“ avizoval generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Marek Čepko.
Zdôraznil, že doplnenie finančných prostriedkov neznamená automaticky úspech pre všetkých potravinárov. „Prebehne odborné hodnotenie, kde naši odborní hodnotitelia skontrolujú všetky podmienky výzvy, a až následne budeme informovať úspešných potravinárov o ďalšom realizovaní ich projektov,“ doplnil.
Riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Jana Venhartová pripomenula dôležitosť postupného znižovania investičného dlhu v potravinárstve, ktorý sa v minulosti „vyšplhal“ na 1 miliardu eur. „Po dlhých rokoch nejakého toho vákua finančnej podpory pre potravinársky priemysel sme veľmi radi, že v týchto posledných rokoch budeme môcť významným spôsobom nainvestovať v rámci potravinárskeho odvetvia,“ zdôraznila a ocenila v tejto súvislosti prístup ministerstva pôdohospodárstva.
Situácia s cenami potravín sa podľa nej významne odvíja aj od cien energií. „Preto potrebujeme investovať do technológií, ktoré znižujú energetickú náročnosť, do obnoviteľných zdrojov energie tak, aby sme zostali konkurencieschopní nielen voči ďalším výrobcom zo zahraničia, z iných členských krajín, ale najmä z tretích krajín, kde naozaj tie ceny potom tlačia ceny potravín nadol,“ konštatovala Venhartová.
„Dnešnú informáciu o navýšení finančných prostriedkov vo veľkej výzve pre potravinársky priemysel vnímame veľmi pozitívne, nakoľko je možné uspokojiť všetky projekty, ktoré boli naplánované a ktoré pomôžu potravinárskej výrobe na Slovensku,“ zhodnotil podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Daniel Molnár. Vďaka tomu je podľa neho možné vo väčšej miere investovať a rozvíjať výrobu potravín, čo pomôže aj zahraničnému obchodu Slovenska.
„Dlhodobo hovoríme, že saldo zahraničného obchodu s potravinami a poľnohospodárskymi výrobkami je záporné. Tieto investície určite pomôžu tomu, aby sa toto saldo postupne znižovalo. Nakoľko budeme môcť vyrábať moderné, inovované výrobky, prípadne zaviesť výrobu úplne nových výrobkov, čím dokážeme konkurovať aj zahraničným výrobcom a dokážeme im nejakým spôsobom konkurovať na našom trhu, aj na zahraničných trhoch,“ dodal Molnár.