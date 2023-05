Takáč vyzýva Vlčana, aby vláde predložil návrh na odvolanie šéfa SPF

Bratislava 11. mája (TASR) - Podpredseda opozičnej strany Smer-SD a člen Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Richard Takáč vyzýva dočasne povereného ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana, aby odvolal z pozície generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF) Jána Marosza.



"Vyzývam Samuela Vlčana, stále povereného riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, aby vláde Slovenskej republiky predložil návrh na odvolanie Jána Marosza z pozície generálneho riaditeľa SPF. Zároveň by mal minister vláde odporučiť vymenovať nového generálneho riaditeľa SPF," spresnil Takáč.



Z uchádzačov, ktorí sa zúčastnili na výberovom konaní na túto pozíciu, to podľa neho môže byť ktokoľvek, okrem Petra Marušáka. "Ten je pre odbornú verejnosť neprijateľný, okrem iného je ale spolužiakom odchádzajúceho riaditeľa Marosza a jeho blízkym dosadeným spolupracovníkom," podčiarkol.



Ján Marosz napriek tomu, že vo funkcii generálneho riaditeľa končí, naďalej podľa Takáča robí v SPF chaos a prehlbuje nefunkčnosť inštitúcie. Aj keď je "jednou nohou mimo organizácie", radikálne podľa neho zasahuje do organizačných zmien inštitúcie, ruší regionálne odbory a vytvára nové. Napríklad, jeden nový má vzniknúť "u neho doma" v Žiline, odkiaľ je aj väčšina dohodárov, s ktorými uzatvoril lukratívne, dobre platené zmluvy.



Fakt, že dohodári sú lepšie platení ako dlhoroční odborní pracovníci úradu, stále podľa Takáča nikto nevysvetlil. Rozdiely medzi odmenami dohodárov a zamestnancov sa podľa jeho slov dokonca prehlbujú, pričom dohodári dostávajú stále viac. "Pripomínam, že v rámci otvoreného a stále nedokončeného poslaneckého prieskumu na SPF, poslancom stále nedodali všetky podklady, o ktoré sme žiadali," dodal Takáč.