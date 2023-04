Takáč vyzýva Vlčana, aby za šéfa SPF neodporúčal vymenovať Marušáka

Bratislava 20. apríla (TASR) - Podpredseda opozičnej strany Smer-SD a poslanec Národnej rady SR Richard Takáč vyzýva dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO), aby neodporúčal vláde SR vymenovať Petra Marušáka za generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF). Marušák je podľa Takáča blízky človek dosluhujúceho šéfa SPF Jána Marosza, je jeho spolužiakom zo strednej školy. Spomedzi kandidátov na post generálneho riaditeľa SPF išlo podľa neho o kandidáta, ktorého si do svojho pracovného kolektívu privolal práve Marosz.



Takáč zdôraznil, že Marušákove vymenovanie by bolo pokračovaním vzniknutého chaosu na SPF. Okrem iného je Marušák v konflikte záujmov, keďže sám sebe prenajíma pozemky, ktoré len papierovo prepísal na rodinného príbuzného.



Takáč podčiarkol, že z hľadiska odbornosti a manažérskych zručností boli v šestici uchádzačov lepší kandidáti, Marušák dopadol najhoršie. Podľa neho klamal už počas samotného výberového konania. Po prevalení škandálov Marosza to bol práve Marušák, ktorý ho "plnohodnotne" zastupoval a v nastavenej pracovnej línii pokračoval, dodal Takáč.



"Aj preto je tento najbližší spolupracovník Jána Marosza podľa môjho názoru spoluzodpovedný za súčasný stav SPF. Je nepochopiteľné, že komisia tieto fakty nezobrala do úvahy pri hodnotení kandidátov," dodal Takáč.



"Minister Samuel Vlčan sa najskôr oboznámi s výsledkami výberového konania a potom zaujme postoj," uviedol pre TASR v reakcii na Takáčovu výzvu odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.