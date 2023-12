Takáč: Začiatkom 2024 sa farmári dozvedia termíny vyplácania podpôr

Bratislava 7. decembra (TASR) - Začiatkom roka 2024 sa slovenskí poľnohospodári dozvedia harmonogram vyplácania podpôr. Informoval o tom na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) v súvislosti s vyplácaním 50-percentných záloh pri priamych platbách. Za stav vyplácania priamych platieb v roku 2023 nesú podľa neho zodpovednosť opoziční politici, ktorí viedli agrorezort po roku 2020.



"Začiatkom roka 2024 budú poľnohospodári vedieť, kedy a ktoré schémy sa začnú vyplácať. Budú teda vedieť dopredu, aby si vedeli nastaviť bankový sektor alebo svoje procesy. Dňa 25. októbra (budúceho roka) začneme vyplácať 50 % zálohovej platby a od 1. decembra 2024 zvyšok finančných prostriedkov. Toto už teraz hovoríme a v januári zverejníme s oficiálnym harmonogramom," avizoval agrominister. Rok 2024 bude podľa neho pri vyplácaní podpôr "úplne iný", ako boli predchádzajúce roky.



Priblížil, že v súčasnosti z asi 14.500 žiadateľov vyplatí Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) priame platby asi 11.500 žiadateľom s predavkami 50 %. "Keby sme však išli starým spôsobom (s vyšším percentom vyplatených predavkov na priame platby, pozn. TASR), tak zo 14.500 žiadateľov vyplatíme platbu iba 6000 subjektom. Stále však ide o rovnakú sumu, a to na úrovni asi 130 miliónov eur," vysvetlil. Poľnohospodári, ktorí majú žiadosti o podporu v poriadku, by mali dostať podľa Takáča doplatok v druhej polovici januára budúceho roku.



"Aj poľnohospodári povedali, že nech radšej viacero subjektov dostane finančné prostriedky na úrovni zálohy 50 %, ako by malo dostať vyššie percento platieb, ale iba 6000 žiadateľov. Tých 50 % je kompromis, ktorý vychádza v ústrety poľnohospodárom," dodal minister pôdohospodárstva.



Takáč v stredu (29. 11.) za účasti generálneho riaditeľa PPA Ondreja Humaja a podpredsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andreja Gajdoša informoval, že PPA 30. novembra spúšťa vyplácanie záloh na úrovni 50 % pri priamych platbách za rok 2023.