Takáč: Zavedenie limitov EK na agrokomodity z Ukrajiny nič nerieši

Bratislava 20. marca (TASR) - Zavedenie množstevných limitov na agrokomodity z Ukrajiny zo strany Európskej komisie (EK) nič nerieši, lebo za základ porovnania berie roky 2022 a 2023 a nie roky 2021 a 2022. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) v reakcii na to, že EÚ dospela k predbežnej dohode o predĺžení oslobodenia dovozu agrovýrobkov z Ukrajiny od cla do júna 2025.



"Tu sa tvárime, že sa niečo spravilo. V skutočnosti sa nič nespravilo. EK stanovila pri určitých komoditách dovozu z Ukrajiny nejaké limity. Tieto limity však neposudzuje v porovnaní s rokmi 2021 a 2022, ale s rokmi 2022 a 2023," priblížil.



"EK pri komoditách, o ktorých hovorí, že bude stanovovať nejaké limity na množstvá na dovoz, ich bude posudzovať s rokmi, keď sa na Slovensko už valili komodity Ukrajiny. My sme však trvali na tom, aby sa porovnávali množstvá agrokomodít, ktoré boli dovezené v rokoch 2021 a 2022," dodal agrominister.



EÚ dospela k predbežnej dohode o predĺžení oslobodenia dovozu poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny od cla na ďalší rok, a to do júna 2025. Predsedníctvo Rady EÚ sa na tom dohodlo s vyjednávačmi z Európskeho parlamentu (EP), informujú Rada EÚ aj EP na svojich webstránkach.



Agentúra Reuters približuje, že takéto rozhodnutie zodpovedá už januárovému návrhu Európskej komisie. Ako však už vtedy navrhovala EK, v prípade najcitlivejších výrobkov - hydiny, vajec a cukru - sa v dohode počíta s mechanizmom tzv. záchrannej brzdy, ktorý by stabilizoval dovoz na úrovni priemerného objemu ich dovozu v rokoch 2022 a 2023.



Ak by teda dovoz týchto výrobkov presiahol uvedené objemy, opätovne by sa na ne zaviedli clá. EÚ teraz navyše k takýmto tovarom zaradila aj ovos, kukuricu, krúpy a med. EK sa okrem toho zaviazala k posilneniu monitorovania dovozu pšenice a ďalších obilnín z Ukrajiny a zavedeniu opatrení v prípade ich prudkého nárastu.