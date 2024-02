Takáč: Žiadosti o priame platby sa za 2024 budú dávať len elektronicky

Bratislava 12. februára (TASR) - Žiadosti o priame platby sa za rok 2024 budú musieť podávať povinne iba elektronicky. Uviedol to v pondelok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD), za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Mareka Čepka a predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emila Macha. PPA zároveň zverejnila harmonogram vyplácania priamych platieb za rok 2024.



"Rozhodol som, že pre kampaň 2024, čo bude druhá kampaň v Spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP) EÚ, sa budú všetky žiadosti o priame platby podávať elektronicky. Doteraz bola možnosť podávať ich aj písomne, keď žiadatelia vypisovali formuláre, ktoré sa prepisovali do systémov. Kampaň 2024 bude podávaná kompletne elektronicky. To bude mať za následok zefektívnenie všetkých procesov," spresnil agrominister.



SPPK podľa Macha zastupuje asi 80 % slovenskej agroprodukcie, väčšinou právnické osoby, ktorým nevadí výlučne elektronická komunikácia s PPA. "My za SPPK hovoríme, že nebudeme mať žiaden problém s tým, že žiadosti sa budú podávať iba elektronicky," povedal predseda SPPK



Čepko doplnil, že doteraz PPA prostredníctvom zálohových platieb vyplatila farmárom 119 miliónov eur. "Zo 14.588 žiadostí bola vyplatená záloha 11.733 žiadateľom, čo predstavuje 77 %. Zálohy boli vyplatené všetkým farmárom, ktorým zálohy vyplatené mohli byť. Od začiatku decembra dostávajú farmári konečné rozhodnutia na podporu na plochy a na zvieracie podporné schémy. Do dnešného dňa agentúra vydala rozhodnutia pre 7537 žiadateľov v hodnote 94 miliónov eur, Celkový objem vyplatených finančných prostriedkov je 157 miliónov eur," spresnil šéf PPA.



"Od 19. februára PPA pristupuje k vydávaniu rozhodnutí a vyplácaní schémy týkajúceho sa pastevného chovu zvierat a viazanej zeleniny a od 29. februára na celofarmovú ekoschému v hodnote 100 miliónov eur. Celkový počet kontrolovaných subjektov je 1200, z toho u 700 z nich prebehne alebo prebieha tzv. kontrola na mieste," poznamenal generálny riaditeľ PPA s tým, že "u kampane roku 2023 je už ťažko ovplyvniť procesy, ktoré sú nastavené".



Kampaň roku 2024 štartuje podľa Čepka už tento týždeň podávaním žiadostí na veľké dobytčie jednotky, teda na zvieratá. "V porovnaní s kampaňou 2023 ideme bez zmeny. Čo sa týka podávania jednotných žiadostí začíname 15. apríla, termín bude do 15. mája. V porovnaní s kampaňou 2023 však nepredlžujeme termín, za neskoršie podanie žiadosti budú farmári sankcionovaní," dodal Čepko.