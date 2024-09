Takáč:Chceme pre agrosektor milióny z minulého programovacieho obdobia

Brusel 23. septembra (TASR) - Slovensko sa snaží za pomoci Európskej komisie (EK) dočerpať milióny eur pre agrosektor z minulého programovacieho obdobia. Povedal to v pondelok pre TASR minister pôdohospodárstva SR Richard Takáč (Smer-SD) po zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli.



Minister uviedol, že úvod rokovaní sa začal prejavmi solidarity zo strany ostatných členských krajín tým štátom, ktoré v posledných dňoch čelili ničivým záplavám.



Upozornil, že v rámci rokovaní za prínosné považuje bilaterálne stretnutie s generálnym riaditeľom EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (DG AGRI) Wolfgangom Burtscherom, s ktorým riešili dočerpanie finančných prostriedkov zo starého programovacieho obdobia v rámci schémy n+3.



Podľa jeho slov ministri agrorezortov riešili v Bruseli viacero tém. Hovorili o priebehu strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v súčasnom programovacom období, o otázkach spojených s financovaním agropolitiky po roku 2027, pričom viacero delegátov načrtlo potrebu vyrovnania priamych platieb.



"Viacerí kolegovia hovoria, že musíme sa vyrovnať v podporách na priamych platbách, staršie členské štáty a novšie. Sme tam dvadsať rokov, ale stále sme na úrovni 82 percent priemeru EÚ," opísal situáciu Takáč.



Z pohľadu nastavenia budúcej spoločnej agropolitiky ministri podľa Takáča hovorili aj o protestoch farmárov naprieč Európou zo začiatku toto roka a o potrebe zjednodušovať nastavenia z Bruselu, zníženia byrokracie a poskytnutie väčšej flexibility pri priamych platbách.



"Aby sme boli flexibilnejší a nemuseli striktne dodržiavať niečo dané, lebo ak nie, tak nám hrozia prísne sankcie. Verím, že aj pri odstraňovaní byrokracie spravíme kus roboty, vysvetlil minister.



Takáč pripomenul, že aj napriek debatám o súčasnej a budúcej podobe spoločnej poľnohospodárskej politiky sa ešte stále rieši aj predošlé programovacie obdobie a Slovensko má záujem dočerpať značné prostriedky cez konkrétne projektové výzvy do konca budúceho roka. Aj preto s riaditeľom DG AGRI hľadal spôsob, ako tieto prostriedky do konca roku 2025 vyčerpať.



"Ocenil, že sme spravili veľa krokov v zjednodušení v rámci druhého piliera projektových výziev. Komisia nám vyšla v ústrety vo veciach, ktoré nikdy neplatili na Slovensku. A hľadáme ďalšie možnosti, aby v tomto roku podľa pravidiel n+3 sme vyčerpali 260 zvyšných miliónov eur. Rozmýšľame dopredu niekoľko krokov a hľadáme spôsoby, kde by nám eurokomisia mohla pomôcť tak, aby sme tieto peniaze efektívne doručili potravinárom, farmárom a lesníkom," odkázal Takáč



Dodal, že na budúci rok podľa pravidiel n+3 to bude okolo 300 miliónov eur a vyjadril nádej, že všetky zjednodušenia, ktoré vláda prijala v posledných mesiacoch, umožnia, aby sa tento proces urýchlil, čo bude citeľné najmä na budúci rok.



"Do konca tohto roka nás to viac tlačí, takže hľadáme rôzne možnosti, ako vyčerpať tú sumu aj z pohľadu nejakej pomoci. Kolegovia budú naďalej komunikovať na odbornej úrovni," povedal.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)