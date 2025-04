Takáč:Opatrenia proti slintačke by mohli byť uvoľňované začiatkom mája

Bratislava 23. apríla (TASR) - Opatrenia zavedené proti slintačke a krívačke (SLAK) by mohli byť na Slovensku uvoľňované v prvej májovej dekáde, okolo siedmeho resp. desiateho mája. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).



„Ako máme možnosť vidieť, inkubačná doba slintačky sedem až 14 dní pravdepodobne nie je pravda, inkubačná doba je asi omnoho dlhšia. Vidno to aj v Maďarsku, prvýkrát nové ohnisko vyskočilo po 20 dňoch. U nás ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy hovorí o termíne 7. resp. 10. mája, kedy by sme mohli začať uvoľňovať opatrenia,“ spresnil.



Dodal, že uvoľňovanie veterinárnych opatrení by sa mohlo začať na východe Slovenska, ktoré nie je doteraz postihnuté SLAK, a to napríklad otvorením zoologických záhrad. „Teraz však nie sme ešte určite v štádiu, aby sme opatrenia uvoľňovali, musia ich všetci dodržiavať,“ dodal Takáč.