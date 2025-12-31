< sekcia Ekonomika
Takáč:Rok 2025 bol náročný pre končiace sa eurofondy, aj pre slintačku

Autor TASR
Bratislava 31. decembra (TASR) - Odchádzajúci rok 2025 bol v sektore pôdohospodárstva veľmi náročný, najmä pre končiaci sa eurofondový Program rozvoja vidieka (PRV), ako aj pre výskyt slintačky a krívačky (SLAK) v prvej polovici roka. Uviedol to v rozhovore pre TASR minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Slovenský pozemkový fond mal v roku 2025 podľa jeho slov tento rok najviac schválených právnych aktov za 20 rokov.
„Tým, že naši (vládni) predchodcovia nečerpali európske zdroje v druhom pilieri, dostali sme sa do štádia, že v tomto roku budeme musieť a vyplatíme sumu okolo 600 miliónov eur. Predchodcovia nám nechali väčšinu peňazí vyčerpať za posledné dva roky,“ priblížil minister.
Zdôraznil, že aktuálne v agrorezorte funguje vyplácanie priamych platieb, poľnohospodári dostali preddavky ešte pred 1. decembrom. „Okrem Programu rozvoja vidieka bola druhou veľkou témou tohto roka slintačka a krívačka. To bolo niečo, čo otriaslo celou spoločnosťou. Toto ochorenie sme tu mali po 50 rokoch,“ poznamenal. SLAK sa podľa agroministra podarilo zastaviť. „Zvládli sme to, za čo sme dostali aj pochvalu od Európskej komisie,“ doplnil.
Upozornil, že v končiacom PRV „nejaké peniaze“ prepadnú. „Nebudú to veľké peniaze v balíku 1,6 miliardy eur, ale budú to peniaze, ktoré nevieme reálne vyčerpať z nejakých dôvodov,“ dodal Takáč. Tvrdenia opozície z leta, že prepadne 500 miliónov eur na konci roka, je podľa neho „totálne klamstvo a zavádzanie“.
Podčiarkol, že sa výrazne zlepšilo čerpanie eurofondov pre miestne akčné skupiny (MAS). „Keď sme nastúpili pred dvoma rokmi, tak sme čerpanie prevzali na úrovni 6 % a my budeme mať viac ako 90 % peňazí vyplatených,“ dodal Takáč.
