Takáč:SPF už bude mať jasné pravidlá na prevod pozemkov pre samosprávy

Bratislava 19. júna (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) už bude mať jasné pravidlá na bezodplatný prevod pozemkov pre samosprávy. Uviedol to v stredu v Rimavskej Sobote minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) po výjazdovom rokovaní vlády, ktorá schválila návrh novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.



"Doteraz v zákone bolo napísané, že SPF 'môže' previesť pozemky. Teraz to bude povinnosťou fondu, teda že 'prevedie' pozemky pod jestvujúcimi stavbami, ktoré sú vo verejnom záujme. Fond takisto prevedie (na samosprávy) pozemky aj pod budúcimi stavbami, ktoré sú vo verejnom záujme," priblížil agrominister.



Na základe novelizácie zákona sa podľa jeho slov samosprávy konečne dočkajú toho, že budú mať jednoduchý, bezodplatný prístup k pozemkom štátu cez SPF. "Fond na základe zákona rýchlo prevedie na samosprávy pozemky. Pre obce, mestá, vyššie územné celky je to konečne pomoc, najmä pri čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov, ako aj pri iných investíciách, ktoré samosprávy realizujú," dodal Takáč.



Návrh novely zákona podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR reflektuje na dlhoročné problémy samosprávy, pričom samosprávu je potrebné vnímať ako živý organizmus s potrebou ho stále meniť, rozvíjať a modernizovať.



"Je potrebné zdôrazniť, že nehovoríme len o zábave, turizme či kultúre, ale o celkovom zlepšovaní života samosprávy so zameraním sa na modernizáciu, oživenie a skvalitnenie potrieb príslušného regiónu, s podporou tvorby nových udržateľných pracovných miest, s diverzifikáciou regionálneho rozvoja, a tým aj zlepšenia kvality života občanov," dodalo v dôvodovej správe ministerstvo pôdohospodárstva.