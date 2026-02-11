Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Takáč:Z Programu rozvoja vidieka sa v roku 2025 vyčerpalo 647 mil. eur

Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) prichádza na 127. rokovanie vlády SR v Bratislave 11. februára 2026. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR sa ku koncu roka 2025 vyčerpalo 99,25 % prostriedkov, len v roku 2025 sa vyčerpalo 647 miliónov eur. Uviedol to v stredu po skončení rokovania vlády na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Mareka Čepka. Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tak podľa Takáča z PRV neprepadli žiadne peniaze.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
