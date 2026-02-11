< sekcia Ekonomika
Takáč:Z Programu rozvoja vidieka sa v roku 2025 vyčerpalo 647 mil. eur
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR sa ku koncu roka 2025 vyčerpalo 99,25 % prostriedkov, len v roku 2025 sa vyčerpalo 647 miliónov eur. Uviedol to v stredu po skončení rokovania vlády na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Mareka Čepka. Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tak podľa Takáča z PRV neprepadli žiadne peniaze.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
