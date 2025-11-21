< sekcia Ekonomika
Takáč:Zmeny EÚ musia zohľadniť štruktúru slovenského poľnohospodárstva
Agrorezort uviedol, že minister tak otvára sociálny dialóg nielen na európskej úrovni, ale so socio-ekonomickými partnermi na domácej pôde.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Európske zmeny výrazne ovplyvnia fungovanie slovenského agrosektora po roku 2028 a je preto potrebné aktívne presadzovať také riešenia, ktoré budú férovejšie a zohľadnia štruktúru slovenského poľnohospodárstva. Upozornil na to v piatok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) na pracovnom stretnutí partnerov k budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) v kontexte pripravovaného Viacročného finančného rámca 2028 - 2034.
„Slovensko potrebuje po roku 2028 stabilnú, predvídateľnú a spravodlivú poľnohospodársku politiku. Zmeny, ktoré prichádzajú z Bruselu, musia rešpektovať naše špecifiká - vysoký podiel väčších fariem, dôležitú úlohu malých hospodárov aj potrebu rozvoja vidieka. Všetky tieto parametre budeme dôsledne presadzovať v rokovaniach s Európskou komisiou,“ uviedol minister.
Na spoločnom stretnutí všetkých stavovských organizácií a partnerov ministerstva pôdohospodárstva bol prezentovaný návrh SPP po roku 2028, vrátane degresívnej podpory príjmu na plochu, viazanej podpory príjmu, podpory v znevýhodnených oblastiach, agroenvironmentálnych a klimatických opatrení, schém pre mladých farmárov a vidiecke podniky, ako aj novej zelenej architektúry. Súčasťou predstavených informácií boli aj zmeny v sektore rybného hospodárstva a akvakultúry, ktoré prináša návrh európskeho nariadenia pre obdobie 2028 - 2034.
Agrorezort uviedol, že minister tak otvára sociálny dialóg nielen na európskej úrovni, ale so socio-ekonomickými partnermi na domácej pôde. Cieľom je vytvoriť podmienky, ktoré podporia modernizáciu sektora, zvýšia konkurencieschopnosť domácich producentov a posilnia odolnosť vidieka. „Za Slovensko bude kričať jeden silný spoločný hlas smerom do Európskej únie, že predstavená SPP je neférová a nekoncepčná a budeme tlačiť na Európsku komisiu, aby sa to zvrátilo a aby pôdohospodárstvo v Európe a hlavne na Slovensku bolo silné,“ uzavrel Takáč.
