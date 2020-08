Takeda Pharmaceutical predáva spotrebiteľskú divíziu fondu Blackstone

Tokio 24. augusta (TASR) - Japonská spoločnosť Takeda Pharmaceutical v pondelok oznámila, že súhlasila s predajom spotrebiteľskej divízie americkému investičnému fondu Blackstone Group.



Spoločnosť Takeda Consumer Healthcare Company, ktorá vyrába voľne predajné lieky a zdravotné produkty, je ocenená na 242 miliárd jenov (1,94 miliardy eur) a predajná cena bude stanovená po výpočte jej dlhu a ďalších faktorov, uviedla Takeda.



Najväčšia japonská farmaceutická spoločnosť redukuje svoje aktíva na celom svete, pretože sa snaží preorientovať svoje podnikanie a znížiť dlh po akvizícii spoločnosti Shire za 59 miliárd USD (50,13 miliardy eur).



Blackstone sa uchádzala o kúpu japonskej firmy spolu so spoločnosťami Bain Capital, CVC Capital Partners a Taisho Pharmaceutical Holdings. Vlani v marci kúpil americký investičný fond japonskú spoločnosť Ayumi Pharmaceutical Corp za 1 miliardu USD.



Takeda odhaduje, že výnos z predaja zvýši jej čistý zisk o 105 miliárd JPY. Transakcia by mala byť uzavretá do 31. marca.



(1 EUR = 124,53 JPY; 1 EUR = 1,1769 USD)