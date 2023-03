Takmer 1/2 firiem v SR nezaviedla mechanizmy na odhaľovanie podvodov

Bratislava 1. marca (TASR) - Takmer polovica slovenských podnikov (44 %) nemá zavedené vnútorné systémy oznamovania podvodov, ako napríklad korupcia. V stredu o tom informovala riaditeľka odboru prevencie a komunikácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) Natália Pindrochová na základe prieskumu, ktorý úrad uskutočnil s agentúrou Median SK a zúčastnilo sa ho 301 podnikov s 50 a viac zamestnancami.



Od roku 2015 majú spoločnosti nad 50 zamestnancov zákonnú povinnosť mať nastavené vnútorné mechanizmy na prijímanie a preverovanie oznámení. Podľa prieskumu ju nespĺňajú najmä menšie a stredné podniky.



Oznámenie o nezákonnej činnosti dostali od zamestnanca v predminulom roku 4 % podnikov, vyplynulo z prieskumu. "To môže indikovať, že zamestnanci buď nevedia o tom, že môžu svojmu zamestnávateľovi oznámiť korupciu, podvody či iné protizákonné aktivity, alebo nedôverujú internému systému preverovania oznámení," vysvetlila Pindrochová.



"Slováci navyše deklarujú, že sú nekalé praktiky najviac ochotní oznamovať práve svojim zamestnávateľom," uviedla riaditeľka odboru prevencie a komunikácie ÚOO. V prieskume úradu z novembra to uviedlo 42 % respondentov, pričom polícii bolo ochotných oznamovať len okolo 30 % a prokuratúre 20 % opýtaných.



"Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že práve interné oznámenia odhalia viac podvodov ako vnútorný audit alebo kontrola manažmentu," uviedla predsedníčka úradu Zuzana Dlugošová.



Ukazuje sa, že veľké firmy s 250 a viac zamestnancami výhody interného systému vnímajú. "Až 81 % z nich deklarovalo, že systémy majú zavedené," doplnila Pindrochová. "Potvrdzujú to aj rozhovory úradu s predstaviteľmi korporácií na Slovensku," dodala Dlugošová.



Úrad takisto vyzýva firmy, ktoré majú záujem o vytvorenie funkčného systému, no nevedia ako, nech napíšu na vzdelavanie@oznamovatelia.sk. Prostredníctvom uvedeného e-mailu sa možno prihlásiť na školenie, ktoré ÚOO organizuje aj k tejto téme. Úrad pripomína, že ak inštitúcia nemá zavedený vnútorný systém oznamovania, môže udeliť pokutu do 20.000 eur.