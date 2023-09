Takmer 17 % pracovných hodín odrobia Nemci z domu

Mníchov 9. septembra (TASR) - Takmer 17 % z celkového počtu odpracovaných hodín v Nemecku sa v súčasnosti realizuje z domu. Ukázala to najnovšia štúdia ekonomického inštitútu Ifo, o ktorej informovala agentúra DPA.



Nemecké firmy v štúdii uviedli, že v auguste pracovalo aspoň čiastočne z domu približne 25 % zamestnancov. Celkovo je možné skĺbiť s home office takmer polovicu zamestnaní, povedal autor štúdie Jean-Victor Alipour s tým, že akonáhle je to možné, zamestnanci pracujú z domu v priemere 1,5 dňa týždenne.



Počet odpracovaných hodín z domu sa líši v závislosti od sektora, uviedol Ifo. V oblasti inzercie a v IT sektore sa v rámci home office realizujú takmer dve tretiny práce, zatiaľ čo na druhej strane rebríčka sú pracovné pozície v reštauráciách a podobných službách. Tam dosahuje počet odpracovaných hodín z domu v porovnaní s ich celkovým počtom zhruba 1 %. Nízke percento pripadá aj na sektory, ako je stavebníctvo, kde tento podiel dosahuje 3 %.



Percento zamestnancov v Nemecku využívajúcich aspoň čiastočne home office "sa od zrušenia povinnej práce z domu v marci 2022 prakticky nezmenilo," povedal Alipour. Ako dodal, "home office je v súčasnosti integrálnou súčasťou pracovnej kultúry v Nemecku, a s tým je potrebné počítať aj do budúcnosti. Takýto hybridný pracovný model je stále populárnejší.