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Takmer 300 budov na Slovensku má medzinárodný certifikát udržateľnosti
Slovenská rada pre zelené budovy (Slovak Green Building Council) je hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - Na Slovensku bolo k 30. júnu tohto roka 273 budov s medzinárodnými certifikátmi udržateľnosti. Väčšina z nich, 219 budov (80 %), získala certifikát BREEAM. Certifikát LEED malo 35 budov (takmer 13 %) a WELL 19 budov (7 %), informovala Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC).
„Približne 20-percentný medziročný nárast budov s certifikátom udržateľnosti na Slovensku nám vykresľuje pozitívny vývoj v oblasti udržateľnosti budov a ich certifikácie,“ uviedol podpredseda predstavenstva SKGBC Marek Kremeň. „Od začiatku roka sme zaznamenali 24 nových udelených certifikátov, čo nie je málo. Aj keď v absolútnych číslach zaostávame za okolitými krajinami, vidíme pozitívny trend,“ podotkol.
Na Slovensku najviac rastie počet certifikovaných logistických a priemyselných budov. Tie tvoria približne polovicu všetkých budov s certifikátom udržateľnosti. Druhou najväčšou skupinou sú administratívne budovy. Približne polovica budov je na Slovensku certifikovaná počas prevádzky a druhú polovicu predstavujú novostavby certifikované pred uvedením do užívania. Najviac certifikovaných budov je v Bratislavskom kraji, nasledujú Trnavský a Žilinský kraj.
Prvé medzinárodné certifikáty udržateľnosti podľa SKGBC boli na Slovensku udelené v roku 2012. Certifikované sú administratívne, bytové, logistické aj priemyselné budovy s najvyšším hodnotením. Medzinárodný certifikát zatiaľ nemá ani jedna budova z verejného sektora.
„Tento trend v budúcnosti zmenia budovy nemocníc, ktoré sú aktuálne vo výstavbe, a v rámci kritérií plánu obnovy podliehajú splneniu certifikačného systému BREEAM,“ uviedla SKGBC.
Rada vypracovala prehľad certifikovaných budov k 30. júnu na základe verejne dostupných údajov v databázach certifikovaných budov vedených certifikačnými autoritami. Podrobnejší prehľad udržateľne certifikovaných budov vydáva SKGBC ku koncu kalendárneho roka.
Slovenská rada pre zelené budovy (Slovak Green Building Council) je hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku. Neziskové občianske združenie bolo založené v novembri 2010 a zasadzuje sa o to, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi, stali na Slovensku štandardom. V súčasnosti má rada 89 členov.
„Približne 20-percentný medziročný nárast budov s certifikátom udržateľnosti na Slovensku nám vykresľuje pozitívny vývoj v oblasti udržateľnosti budov a ich certifikácie,“ uviedol podpredseda predstavenstva SKGBC Marek Kremeň. „Od začiatku roka sme zaznamenali 24 nových udelených certifikátov, čo nie je málo. Aj keď v absolútnych číslach zaostávame za okolitými krajinami, vidíme pozitívny trend,“ podotkol.
Na Slovensku najviac rastie počet certifikovaných logistických a priemyselných budov. Tie tvoria približne polovicu všetkých budov s certifikátom udržateľnosti. Druhou najväčšou skupinou sú administratívne budovy. Približne polovica budov je na Slovensku certifikovaná počas prevádzky a druhú polovicu predstavujú novostavby certifikované pred uvedením do užívania. Najviac certifikovaných budov je v Bratislavskom kraji, nasledujú Trnavský a Žilinský kraj.
Prvé medzinárodné certifikáty udržateľnosti podľa SKGBC boli na Slovensku udelené v roku 2012. Certifikované sú administratívne, bytové, logistické aj priemyselné budovy s najvyšším hodnotením. Medzinárodný certifikát zatiaľ nemá ani jedna budova z verejného sektora.
„Tento trend v budúcnosti zmenia budovy nemocníc, ktoré sú aktuálne vo výstavbe, a v rámci kritérií plánu obnovy podliehajú splneniu certifikačného systému BREEAM,“ uviedla SKGBC.
Rada vypracovala prehľad certifikovaných budov k 30. júnu na základe verejne dostupných údajov v databázach certifikovaných budov vedených certifikačnými autoritami. Podrobnejší prehľad udržateľne certifikovaných budov vydáva SKGBC ku koncu kalendárneho roka.
Slovenská rada pre zelené budovy (Slovak Green Building Council) je hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku. Neziskové občianske združenie bolo založené v novembri 2010 a zasadzuje sa o to, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi, stali na Slovensku štandardom. V súčasnosti má rada 89 členov.