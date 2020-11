Takmer 40 percentám podnikov zo segmentu Horeca hrozí existenčná kríza

O prieskume METRO

Do prieskumu veľkoobchodnej značky METRO sa zapojilo celkovo 3009 respondentov: 669 Slovenských reštaurácií, 200 Medzinárodných reštaurácií, 247 pizzerii, 227 jedální, 96 zástupcov cateringu, 376 barov/kaviarní, 416 bistier/prevádzok rýchleho občerstvenia, 505 ubytovacích zariadení a 273 výrobcov a spracovateľov potravín. Realizoval sa v období medzi 15.-23. októbrom 2020.



O spoločnosti METRO

METRO je medzinárodná veľkoobchodná spoločnosť s potravinovým a nepotravinovým sortimentom, ktorá sa špecializuje na uspokojovanie potrieb hotelov, reštaurácií a stravovacích zariadení (HoReCa), ako aj nezávislých obchodníkov. Po celom svete má spoločnosť METRO približne 16 miliónov zákazníkov, ktorí si môžu vybrať, či nakupujú v jednom z veľkoformátových obchodov, objednávajú online a vyzdvihujú svoje nákupy v obchode alebo si ich nechávajú dodať. METRO okrem toho tiež podporuje konkurencieschopnosť podnikateľov a vlastných podnikov pomocou digitálnych riešení, a tým prispieva ku kultúrnej rozmanitosti v maloobchode a pohostinstve. Udržateľnosť je kľúčovým pilierom podnikania spoločnosti METRO. Spoločnosť METRO je európskym lídrom v indexe udržateľnosti Dow Jones. Spoločnosť pôsobí v 34 krajinách a zamestnáva viac ako 100 000 ľudí na celom svete.



Tento rok oslavuje spoločnosť METRO 20 rokov na slovenskom trhu. V Slovenskej republike patrí do siete METRO Cash & Carry SR šesť veľkoobchodných centier pre podnikateľov. Široká ponuka tovaru, prevádzková výkonnosť, vyspelá logistika, priame nákupy vo veľkých objemoch, ale tiež služba Distribúcia, teda dovozu tovaru zákazníkom priamo do prevádzok umožňujú spoločnosti METRO predávať tovar za najvýhodnejšie veľkoobchodné ceny. METRO sa na Slovensku orientuje predovšetkým na tri skupiny profesionálnych zákazníkov – na oblasť HoReCa, maloobchod a malé až stredné firmy, ktoré podporuje okrem širokej ponuky tovaru aj nadštandardnými službami na mieru. Aktívne podporuje alianciu maloobchodných predajní Môj obchod, ktorá v súčasnosti spája 500 lokálnych predajcov po celom Slovensku. Viac na www.metro.sk alebo www.facebook.com/metro.sk

Bratislava 6. novembra (OTS) - Nárast prípadov súvisiacich s pandémiou COVID-19 viedol na Slovensku k súčasným opatreniam, ktoré majú výrazne negatívny dopad na podnikanie v segmente Horeca. Z celkového počtu 3009 respondentov až 37 percent odhaduje výpadky príjmov na úrovni 70 percent a viac, čo môže byť pre prevádzky likvidačné. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila u svojich zákazníkov veľkoobchodná značka METRO medzi 15. až 23. októbrom 2020. METRO chce zároveň upozorniť, že bez efektívnej podpory štátu tieto podniky neprežijú.Reštaurácie, bistrá, ale aj ubytovacie zariadenia na Slovensku už od marca tohto roka bojujú o prežitie a súčasný lockdown ešte prehlbuje ich existenčné problémy. Zástupcovia spoločnosti METRO sami vnímajú tieto problémy, ktoré sa dotkli segmentu Horeca. Preto sa rozhodli urobiť prieskum a ukázať verejnosti a vláde, aký zničujúci dopad majú opatrenia na celý rad prevádzok, ktoré sú dôležitou súčasťou slovenskej ekonomiky a zamestnávajú významnú časť obyvateľstva.Fixné náklady spojené s podnikaním stravovacích a ubytovacích zariadení nie sú zanedbateľné a v dôsledku súčasných opatrení zívajú tieto priestory prázdnotou, čo núti majiteľov pristúpiť k radikálnym krokom. Až 25 percent podnikov uviedlo, že predbežne ukončí svoje podnikanie na celé obdobie trvania lockdownu a 1,6 percenta sa vyjadrilo, že bude musieť úplne ukončiť svoje podnikanie. Ďalších 1,3 percenta plánuje prepustiť všetkých pracovníkov a 17,4 percenta prepustí aspoň časť zamestnancov. Podniky, ktoré zatiaľ odmietajú prepúšťať zamestnancov budú musieť skracovať pracovné úväzky. K tomuto kroku chce podľa prieskumu METRO pristúpiť 12,7 percent opýtaných zariadení. “Iba” 9,3 percenta neplánuje žiadne personálne zmeny. „,“ vysvetlil, generálny riaditeľ spoločnosti METRO Cash and Carry Slovakia.Významná časť podnikov sa tak v týchto dňoch ocitá v hlbokých existenčných problémoch. Až 37 percent opýtaných odhaduje výpadky svojich predchádzajúcich príjmov na úrovni 70 percent a viac. Podľa dát analyticko-poradenskej spoločnosti Bisnode zaniklo od začiatku roka 2020 na Slovensku 8714 reštaurácií, pohostinstiev a prevádzok s rýchlym občerstvením. Počas súčasnej pandémie patria tieto podniky k najohrozenejším. „,“ uviedolKeďže zákazníci by podľa súčasných nariadení vlády nemali v najbližších dňoch (a možno aj týždňoch) navštevovať žiadne zariadenia zo segmentu Horeca, až 24 percent podnikov sa sústredí na rozvoz jedál na objednávku. Tento spôsob doručenia svojich produktov využije 271 Slovenských reštaurácií, 107 Medzinárodných reštaurácií, 155 pizzerii , 70 bistier/prevádzok rýchleho občerstvenia, a dokonca aj 42 ubytovacích zariadení, pre ktoré sa rozvoz stal viac-menej jediným spôsobom ako si momentálne zabezpečiť určitý príjem. „“ uviedol, komerčný riaditeľ METRO Cash & Carry Slovensko.Až 25 percent prevádzok chce dopad opatrení zmierniť úpravou alebo skrátením otváracích hodín, pričom 6,8 percenta zostane otvorených len počas niektorých dní v týždni. Napriek opatreniam spojeným so šírením koronavírusu však plánuje 21 percent zo všetkých opýtaných pokračovať v podnikateľských aktivitách bez zmeny a 30 percent chce fungovať aspoň prostredníctvom výdajných okienok.Až 1368 respondentov uviedlo, že by im pomohli zľavy na určité skupiny výrobkov. Ďalších 783 opýtaných by uľahčilo situáciu prijímanie stravných lístkov 1:1 a 536 dotazovaných by privítalo odklad splatnosti faktúr. Pomôcť zasiahnutým podnikateľom a zároveň svojim zákazníkom chce aj METRO. „“ informoval