< sekcia Ekonomika
Takmer 44 % Poliakov uviedlo, že ich finančná situácia sa zhoršila
Obyvatelia Poľska sú rozdelení na dve takmer rovnaké polovice, čo sa týka vývoja ich finančnej situácie v tomto roku.
Autor TASR
Varšava 29. decembra (TASR) - Obyvatelia Poľska sú rozdelení na dve takmer rovnaké polovice, čo sa týka vývoja ich finančnej situácie v tomto roku. Napriek tomu väčšie percento ľudí tvrdí, že ich finančná situácia sa zhoršila. Ukázal to najnovší prieskum United Surveys IBRiS pre spravodajský portál Wirtualna Polska, ktorý zverejnila agentúra PAP.
Podľa prieskumu celkovo 43,9 % oslovených Poliakov uviedlo, že ich finančná situácia sa v roku 2025 zhoršila. Presne opačný názor a zlepšenie situácie prezentovalo 41,6 % opýtaných. Z nich 8,2 % uviedlo, že ich finančná situácia je „rozhodne lepšia“ a 33,4 % ju popísalo ako „skôr lepšiu“.
Zo skupiny obyvateľov Poľska nespokojných s vývojom ich finančnej situácie 14,7 % uviedlo, že sa „rozhodne zhoršila“. Zvyšok odpovedal, že je „skôr horšia“.
Odpovede sa však do veľkej miery líšili podľa toho, koho anketovaní podporujú. Až 62 % stúpencov vládnej koalície uviedlo, že ich finančná situácia sa tento rok zlepšila. Naopak, z tých, ktorí podporujú opozičné strany, až 57 % reagovalo, že ich finančná situácia sa „rozhodne zhoršila“.
Podľa prieskumu celkovo 43,9 % oslovených Poliakov uviedlo, že ich finančná situácia sa v roku 2025 zhoršila. Presne opačný názor a zlepšenie situácie prezentovalo 41,6 % opýtaných. Z nich 8,2 % uviedlo, že ich finančná situácia je „rozhodne lepšia“ a 33,4 % ju popísalo ako „skôr lepšiu“.
Zo skupiny obyvateľov Poľska nespokojných s vývojom ich finančnej situácie 14,7 % uviedlo, že sa „rozhodne zhoršila“. Zvyšok odpovedal, že je „skôr horšia“.
Odpovede sa však do veľkej miery líšili podľa toho, koho anketovaní podporujú. Až 62 % stúpencov vládnej koalície uviedlo, že ich finančná situácia sa tento rok zlepšila. Naopak, z tých, ktorí podporujú opozičné strany, až 57 % reagovalo, že ich finančná situácia sa „rozhodne zhoršila“.