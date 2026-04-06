Takmer dve tretiny zamestnancov dostávajú minimálne stravné
Minimálne stravné na Slovensku sa určuje podľa zákonom stanoveného mechanizmu.
Autor TASR
Bratislava 6. apríla (TASR) - Podiel zamestnancov, ktorí dostávajú príspevok na stravu na úrovni zákonného minima, vzrástol. Kým v roku 2025 dostávalo minimálne stravné 53 % zamestnancov, v roku 2026 je to 62 %. Minimálna suma stravovacej poukážky je v súčasnosti 6,98 eura, kým priemerná cena obeda na konci roka 2025 sa pohybovala na úrovni 8,74 eura. Informovala o tom spoločnosť Edenred na základe svojho TRC indexu.
Stravovaciu poukážku v rozmedzí od ôsmich do deviatich poberá podľa údajov spoločnosti 22 % zamestnancov, „gastrolístok“ s hodnotou nad deväť eur dostáva 9,7 % ľudí. Maximálnu hodnotu 9,30 eura dostáva 8,43 % zamestnancov. Údaje o priemerných cenách obeda sa v jednotlivých regiónoch líšia - od 6,99 eura v Trenčianskom kraji až po 9,71 eura v Košickom kraji.
„Príspevok na stravovanie je efektívnym nástrojom podpory zamestnancov a ich kúpyschopnosti. Ak je navyše pripisovaný na stravovaciu kartu alebo vyplácaný formou stravných lístkov, benefit zostáva účelovo viazaný na stravovanie, takže podporuje aj reštaurácie a obchody s potravinami,“ zhodnotila Lívia Bachratá zo spoločnosti Edenred.
Minimálne stravné na Slovensku sa určuje podľa zákonom stanoveného mechanizmu. Od 1. decembra minulého roka je minimálna suma stravného pri tuzemskej pracovnej ceste od piatich do 12 hodín 9,30 eura. Minimálna hodnota stravovacej poukážky je 75 % z tejto hodnoty, teda 6,98 eura. Zamestnávateľ hradí minimálne 55 % hodnoty stravovacej poukážky, v súčasnosti teda 3,84 eura.
