Takmer každý desiaty nový podnikateľ v Česku je z Ukrajiny

Praha 4. novembra (TASR) - Deväť percent nových podnikateľov v Česku má ukrajinskú národnosť. Na porovnanie, pred útokom Ruska na Ukrajinu tvorili Ukrajinci zhruba 1 % až 2 % začínajúcich českých podnikateľov. Poukázala na to analýza spoločnosti CRIF - Czech Credit Bureau, podľa ktorej za prvé tri kvartály tohto roka začalo podnikať v Česku 55.000 ľudí, z toho 4904 Ukrajincov. Informoval o tom server novinky.cz.



"V Česku je zhruba o 360.000 viac Ukrajincov než pred vojnou, takže je logické, že sa mnohí z nich rozhodnú začať podnikať," povedala analytička spoločnosti Věra Kameníčková. "Predpokladám, že tento rok prekoná čísla z minulého roka, v ktorom tu začínalo podnikať v priemere 476 Ukrajincov mesačne, za celý rok celkovo 5709 ľudí," dodala.



Najviac Ukrajincov začalo v tomto roku podnikať v Prahe. Za deväť mesiacov to bolo 1733 ľudí. To je zhruba 19 % zo všetkých začínajúcich podnikateľov v tejto lokalite a 35 % začínajúcich ukrajinských podnikateľov.



Čo sa týka sektorov, najviac sa ľudia z Ukrajiny púšťali do podnikania v stavebníctve. V tejto oblasti začalo v Česku podnikať 1919 Ukrajincov, čo je štvrtina všetkých nových podnikateľov v tomto odvetví.



Celkový počet cudzincov legálne žijúcich v Česku podľa poslednej správy o migrácii vydávanej štvrťročne ministerstvom vnútra klesol. "Je za tým predovšetkým návrat časti Ukrajincov späť do vlasti," uviedol expert na migračnú politiku spoločnosti Petyovský & Partners Miroslav Mejtský. Naďalej však prevládajú Ukrajinci (527.268), Slováci (117.492) a Vietnamci (66.751) pred Rusmi (42.985), Rumunmi (20.010) a Poliakmi (17.823).