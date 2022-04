Takmer každý tretí manažér v ECB je Nemec, Francúzsko výrazne zaostáva

Frankfurt nad Mohanom 28. apríla (TASR) - Každý tretí manažér v Európskej centrálnej banke (ECB) je Nemec, čo hostiteľskej krajine finančnej inštitúcie dáva výrazne silnejšiu pozíciu, než by sa vzhľadom na jej veľkosť a podiel v banke očakávalo. Naopak, Francúzsko, druhá najväčšia ekonomika eurozóny, v tomto smere výrazne zaostáva. Ukázali to vo štvrtok zverejnené údaje ECB o národnosti jej manažérov a zamestnancov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Tabuľka, ktorá je súčasťou výročnej správy ECB, ukazuje, že medzi manažérmi banky tvorili Nemci 31,3 % a na celkovom počte zamestnancov, ktorých je v ECB približne 4000, sa podieľali 27,7 %. Najmä v prípade manažérskych pozícií je to výrazne nad 21,4-percentným podielom Nemecka na kapitále banky, ktorý vychádza z veľkosti ekonomiky a populácie.



Francúzsko je zasa hlboko pod svojim podielom v ECB. Ten predstavuje 16,6 %, pritom francúzski manažéri tvoria v ECB 10,8 % z ich celkového počtu a čo sa týka zamestnancov celkovo, ich podiel dosahuje 7,2 %. Z pohľadu zastúpenia manažérov Francúzsko zaostáva aj za Talianskom a Španielskom. Na druhej strane má zastúpený najvyšší post v banke v podobe Christine Lagardovej.



Aj niektoré menšie krajiny, ako Írsko a Portugalsko, majú silnejšiu pozíciu v ECB než by sa vzhľadom na ich veľkosť predpokladalo. Navyše, Briti sa ku koncu minulého roka podieľali na celkovom počte manažérov 3,8 % a z celkového počtu zamestnancov tvorili 4,6 % napriek tomu, že Británia v roku 2020 opustila Európsku úniu, dodala agentúra Reuters. Podľa všetkého je to preto, že v ECB začali pracovať ešte pred brexitom. Do ECB môže nastúpiť iba obyvateľ Európskej únie, nie je pritom dôležité, či krajina je alebo nie je členom eurozóny.