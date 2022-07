Londýn 8. júla (TASR) - Takmer polovica Britov obmedzila nákupy potravín pre nárast ich cien, zatiaľ čo iní musia na tieto nákupy míňať viac, ako boli zvyknutí. Vyplýva to z oficiálnych údajov štatistického úradu ONS, ktoré ukazujú rozsah súčasného tlaku životných nákladov na peňaženky domácností.



Medziročná miera inflácie v Spojenom kráľovstve dosiahla v máji 40-ročné maximum 9,1 %, pričom ceny potravín a nápojov vzrástli o 8,6 %. Centrálna banka (Bank of England, BoE) očakáva, že ročná miera inflácie v októbri prekročí 11 %, keď sa regulované tarify za energiu zvýšia o 40 %.



Podľa piatkových údajov ONS 49 % ľudí v prieskume, ktorý sa uskutočnil medzi 22. júnom a 3. júlom, uviedlo, že nakúpilo menej potravín ako normálne, pričom na začiatku prieskumu v septembri 2021 to bolo iba 8 %.



Ďalších 48 % muselo minúť na nákup potravín viac ako zvyčajne. Celkovo 91 % ľudí skonštatovalo, že ich životné náklady za uplynulý mesiac vzrástli.



Tieto čísla zodpovedajú správam z britských supermarketov, ktoré si všímajú, že nakupujúci sú pod rastúcim finančným tlakom.



Sieť obchodov Sainsbury's oznámila začiatkom týždňa pokles základných štvrťročných tržieb o 4 %. Najväčší maloobchodný reťazec Tesco uviedol, že zákazníci robia menšie nákupy, aj keď častejšie, a kupujú lacnejšie položky ich vlastnej značky Tesco.



Americká Citibank minulý mesiac predpovedala, že rast cien potravín v Británii začiatkom budúceho roka prekročí 20 %.