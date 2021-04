Britskí exportéri zaznamenali v 1. kvartáli pokles tržieb

Londýn 12. apríla (TASR) - Britskí exportéri hlásia v 1. kvartáli pokles tržieb. Dôvodom je pandémie ochorenia COVID-19 a dokončenie brexitu, ktoré predĺžilo dodacie lehoty, zvýšilo prepravné náklady a administratívu.



Podľa Britskej obchodnej komory (British Chambers of Commerce, BCC) 41 % firiem malo v 1. kvartáli nižšie tržby z predaja v zahraničí. V poslednom štvrťroku 2020 tržby klesli 38 % firiem. Vývoj na začiatku tohto roka najviac zasiahol hotely, maloobchody a cateringové firmy.



Tieto čísla sú ďalším dôkazom, že brexit narušil dodávateľské reťazce už aj tak poškodené pandémiou. Firmy sa sťažujú na nárast byrokracie, ako sú napríklad zdravotné certifikáty pri vývoze do EÚ.



Podľa jednej zo šéfok BCC Hannah Essexovej je znepokojujúce, že tržby sa pohybujú na historicky najnižších zaznamenaných úrovniach, pričom situácia sa stále zhoršuje. "Ťažkosti, ktorým exportéri čelia, nie sú len počiatočnými problémami. To sú štrukturálne problémy, ak sa naďalej nebudú riešiť, môžu sa premeniť na dlhodobú a potenciálne nezvratnú slabinu."