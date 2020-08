Takmer polovica firiem dosiaľ vykázala za rok nulový zisk alebo stratu

Bratislava 12. augusta (TASR) – Za rok 2019 vykázala veľká časť slovenských podnikateľov vo svojom daňovom priznaní nulu alebo stratu, a to napriek tomu, že sa slovenskej ekonomike vlani darilo. Dovedna ide o 67.654 podnikateľských subjektov, čo je 43 % zo 157.000 doposiaľ podaných daňových priznaní. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode. Podanie daňového priznania za minulý rok si firmy mohli odložiť až na obdobie po skončení pandémie. Na Slovensku vlani podnikalo takmer 600.000 firiem a živnostníkov.



"Z percentuálneho pohľadu k celkovému počtu firiem s mínusovým hospodárením je situácia podobná s celým rokom 2018. Bude zaujímavé sledovať, ako dopadnú dáta na konci septembra 2020," uviedla analytička Bisnode Petra Štěpánová. Druhou najpočetnejšou skupinou firiem, boli tie spoločnosti, ktoré na daniach odviedli sumu do výšky 1000 eur. "Ide o štvrtinu z celkového počtu podnikateľov s odovzdaným priznaním za rok 2019, a teda súčtom 39.000 podnikateľov. Pätina z firiem, bezmála 35.000, zas priznala dane vo výške od 1000 do 10.000 eur," spresnila Štěpánová.



Z analýzy ďalej vyplýva, že len osem percent podnikateľov odviedlo daň v rozmedzí od 10.000 do 100.000 eur. Za rok 2019 sa v tejto skupine nachádza viac ako 13.000 firiem. "Tradične najmenej firiem odvádza štátu vysoké dane. Len jedno percento podnikateľov zaplatilo na daň vo výške od 100.000 do jedného milióna eur. Ide presne o 1915 spoločností. Daň nad jeden milión eur vyšla doposiaľ 166 podnikom, čo predstavuje 0,1 percenta z celkového počtu," uviedla Štěpánová.