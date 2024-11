Takmer polovica firiem poukazuje na nedostatok digitálnych zručností

Bratislava 7. novembra (TASR) - Takmer polovica podnikov na Slovensku vníma nedostatočnú úroveň zručností zamestnancov v oblasti digitalizácie. Získať tieto zručnosti im môže pomôcť aj vzdelávací program ING 4.0, ktorý je zameraný na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu zamestnancov pre zvládnutie digitálnej transformácie. Vo štvrtok o tom informovalo Združenie inteligentného priemyslu Industry4UM pri príležitosti konferencie zameranej na rozvoj priemyslu a digitálnych zručností zamestnancov.



"Priemysel čelí jednej z najhlbších a najkomplexnejších transformácií za posledné desaťročia. Podniky potrebujú pracovnú silu, ktorá je agilná, prispôsobivá a vybavená najnovším technologickým know-how. To im umožní zdolávať výzvy, ktoré digitálna transformácia prináša," uviedol člen riadiaceho výboru ING 4.0 Martin Morháč.



Doplnil, že najčastejším problémom pri digitalizácii je, že pracovníci vo firmách nerozumejú jej potrebám a možnostiam, ako zlepšiť výsledky podniku či prinášať inovatívne riešenia. Vzdelávací program je podľa neho určený pre odborných pracovníkov a manažérov priemyselných podnikov. Zamestnancov vzdeláva v štyroch odborných oblastiach, ako je robotika a pokročilá robotika, zber dát, ich analýza a strojové učenie, logistické systémy a automatizovaná logistika a inteligentná údržba.



"Tempo technologických zmien je v priemysle také rýchle, že každých štyri až päť rokov sa zamestnanci musia adaptovať na nové digitálne zručnosti, aby si udržali konkurencieschopnosť," priblížil generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.



Ďalej spresnil, že najväčšou výzvou pre malé a stredné podniky je držať krok s digitálnou transformáciou, ktorá už nie je len konkurenčnou výhodou, ale existenčnou nutnosťou. Ak firmy podľa neho nezvládnu adaptáciu na digitalizované procesy, stratia schopnosť konkurencieschopne fungovať v reťazci dodávateľov a budú vytlačené z trhu.



"Potrebujeme vzdelávacie programy ako je tento, na to, aby sme dokázali našich ľudí udržať kvalifikovaných, pretože len kvalifikovaní ľudia dokážu vyrábať konkurencieschopné výrobky," uzavrel Lasz.



Morháč dodal, že vzdelávací program je financovaný cez Európsku sieť digitálnych inovačných centier (EDIH) EXPANDI 4.0. Malým a stredným podnikom, ktoré v digitalizácii výrazne zaostávajú, podľa neho poskytuje EDIH EXPANDI 4.0 možnosť prefinancovať účasť vo vzdelávacích kurzoch v plnej výške prostredníctvom programu Digitálna Európa a Plánu obnovy a odolnosti SR. Do programu sa zapojili tiež technické univerzity v Bratislave, Žiline a Košiciach, ktoré spoločne vzdelávanie v oblasti digitalizácie zastrešujú.