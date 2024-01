Niektorí investori v Európe chcú znížiť expozíciu voči sektoru realít

Londýn 17. januára (TASR) - Takmer polovica investorov v Európe plánuje znížiť v najbližšom období svoju expozíciu voči realitnému sektoru. Dôvodom sú vyššie úrokové sadzby a pokles cien. Ukázal to prieskum európskeho združenia INREV, ktorého výsledky zverejnila agentúra Reuters.



Celkovo 43 % z oslovených investorov v Európe plánuje v najbližších dvoch rokoch znížiť objem investícií do nehnuteľností. Najnovšie číslo tak poukazuje na zhoršenie situácie v sektore, keďže na začiatku roka 2023 malo takéto plány na najbližšie dva roky 37 % európskych investorov.



Zredukovať svoju expozíciu voči realitnému sektoru majú aj investori v Severnej Amerike, pesimizmus medzi týmito investormi však nie je taký výrazný ako v prípade investorov z Európy. V prospech zníženia objemu investícií do realít v tomto aj budúcom roku sa vyjadrilo 32 % investorov zo Severnej Ameriky.



Podstatne optimistickejší sú investori z oblasti Ázie a Tichomoria. Ani jeden neuviedol, že by mal v pláne v najbližších dvoch rokoch zredukovať svoju expozíciu voči realitnému sektoru. INREV uskutočnil prieskum celosvetovo na vzorke 90 investorov, ktorí majú v správe aktíva v hodnote 830 miliárd eur.



"Európski investori sú najpesimistickejší," zhodnotila výsledky prieskumu riaditeľka oddelenia výskumu INREV Irina Pylypčuková. Ako dodala, v rámci Európy sa preferovanou destináciou pre investície do realít stala Británia, ktorá sa na túto pozíciu vrátila po šiestich rokoch.