Takmer polovica ľudí chce pracovať aj po dosiahnutí dôchodkového veku

Bratislava 31. októbra (OTS) - Väčšina ľudí by rada pokračovala v rovnakej práci a kombinovala čerpanie dôchodku s čiastočným úväzkom. To sa odráža aj v praxi. Napríklad spoločnosť Amazon dlhodobo zamestnáva pracovníkov na čiastočné úväzky naprieč všetkými vekovými kategóriami, vrátane seniorov. Najstarší zamestnanec Amazonu má 78 rokov a vo firme pracuje už deviaty rok.Výsledky prieskumu, ktorý sa zameral na populáciu v preddôchodkovom a dôchodkovom veku, ukazujú, že 47 % ekonomicky aktívnych ľudí, ktorí ešte nedosiahli dôchodkový vek, by bolo ochotných pracovať aj po jeho dosiahnutí. Väčšina z nich (88 %) by preferovala kombináciu poberania dôchodku a práce na čiastočný úväzok. Z respondentov, ktorí by pracovali aj naďalej, by polovica (51 %) zvolila úväzok väčší ako polovičný, zatiaľ čo štvrtina (25 %) by volila flexibilnú prácu podľa potreby. Najčastejšou motiváciou pre prácu v dôchodkovom veku sú okrem financií aj pracovný kolektív a možnosť sebarealizácie.Tieto dáta sú úplne v súlade so zamestnaneckou kultúrou v Amazone, ktorý štandardne ponúka skrátené úväzky a flexibilnú pracovnú dobu, čím vychádza v ústrety potrebám zamestnancov aj vo vyššom veku. Napríklad v dobrovízskom distribučnom centre pracuje sedemdesiatosemročný pán Přemysl, ktorý si pochvaľuje, že môže naďalej uplatňovať svoje zručnosti a zároveň zostať aktívny. „Nie som z tých, ktorí chcú stráviť koniec života medzi gaučom a televíziou. A navyše som stále obklopený ľuďmi,“ hovorí Přemysl, ktorý v Amazone pracuje na oddelení procurementu, kde má na starosti obalový materiál.Ďalší príklad dlhoročnej pracovnej skúsenosti prináša šesťdesiatdvaročná Ester Peggy, ktorá po rokoch strávených v zahraničí zakotvila v Amazone. Pracuje iba tri dni v týždni v robotickom centre v Kojetíne a plánuje tu pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. „Ak mi to zdravotný stav dovolí, rada by som tu bola ďalších osem rokov," hovorí Ester Peggy.Respondenti, ktorí už majú nárok na dôchodok, a naďalej pracujú, uviedli, že ich práca stále baví (55 %). Dôležitým faktorom sú pre nich samozrejme aj financie a veľkým strašiakom je nuda. Naopak tí, ktorí prestali pracovať, často spomínali zdravotné dôvody alebo vyčerpanie ako hlavný faktor pre odchod z pracovného trhu. Približne tretina (34 %) z týchto ľudí sa preto dokonca rozhodla k predčasnému odchodu do dôchodku.„Podľa tohtoročných dát z ČSÚ tvoria ľudia nad 55 rokov 15 percent všetkých nezamestnaných. Ukazuje sa, že ak človek stratí v tomto veku prácu, je veľmi ťažké nájsť novú. Prekážkou sú v tomto prípade najmä predsudky spoločnosti, pričom medzi tie najrozšírenejšie patrí nízka flexibilita, neochota učiť sa, zabehané pracovné návyky alebo neznalosť technológií a jazykov,” uvádza Ing. Katarína Legnerová, PhD., MBA, profesorka VŠE a vedúca katedry personalistiky.Amazon sa snaží tieto bariéry odstraňovať, napríklad investovaním do ergonomického vybavenia, ktoré zvyšuje komfort pri práci a znižuje náročnosť opakovaných pohybov. Zamestnancom zároveň umožňuje skrátené úväzky, ktoré lepšie vyhovujú ich možnostiam. „Každý deň vnímame výhody, ktoré z rozmanitosti na našom pracovisku plynú. Zamestnávame študentov, rodičov na materskej i dôchodcov, ktorí si chcú privyrobiť. Všetci zamestnanci majú nárok na konkurencieschopné mzdy a atraktívne benefity,” hovorí Miloš Jasenčák, generálny manažér spoločnosti Amazon.Medzi najobľúbenejšie benefity v Amazone, naprieč vekovými skupinami, patrí bezplatná zvozová doprava do zamestnania, dotovaná strava vo firemnej kantíne a vzdelávací program Career Choice, ktorý zamestnancom umožňuje získať príspevky až 5600 eur na vzdelávacie kurzy. Od prvého dňa majú zamestnanci tiež možnosť študovať angličtinu, čo im pomáha zvyšovať kvalifikáciu a konkurencieschopnosť na trhu práce.Hoci väčšina opýtaných (72 %) hodnotí možnosť uplatniť sa na trhu práce po dosiahnutí 60 rokov ako zložitú, tí, ktorí v tomto veku stále pracujú, sú vo svojej práci prevažne spokojní (82 %). Medzi dôvody nespokojnosti, ktoré uviedla iba pätina respondentov (18 %), patrí predovšetkým strata fyzickej výkonnosti, výkyvy atmosféry na pracovisku či jednoducho potreba zmeny.