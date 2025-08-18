< sekcia Ekonomika
Takmer polovica ľudí uvažuje o využívaní telemedicíny
Akú rolu pri tom hrajú zdravotné poisťovne?
Autor OTS
Bratislava 18. augusta (OTS) - Sledujeme každoročný nárast záujmu verejnosti o moderné elektronické služby v zdravotníctve. Potvrdili to výsledky výskumu, ktorý na vzorke 3 070 respondentov nad 18 rokov zrealizoval nezávislý a objektívny porovnávač benefitov zdravotných poisťovní Asisto.sk. Ide o šiesty ročník kvantitatívneho reprezentatívneho výskumu.
Akúkoľvek aplikáciu súvisiacu so zdravím v mobile používa až 66 % respondentov. V kategórii do 45 rokov, je to 72 % a nad 45 rokov 60 %. Smart hodinky, fitnes náramok, alebo prsteň nosí 43 % respondentov. U ľudí do 45 rokov je to 51 %, nad 45 rokov iba 36 %.
Služby telemedicíny v minulosti už využilo 18 % respondentov. V kategórii do 45 rokov, je to 24 % a nad 45 rokov iba 13 %. V budúcnosti tieto služby plánuje využiť 42,5 % respondentov. V kategórii do 45 rokov a nad 45 rokov je to takmer rovnaké. Službám telemedicíny dôveruje 28 % respondentov. V kategórii do 45 rokov je to 31 % a nad 45 rokov iba 25 %.
Pre 50 % ľudí však zdravotná poisťovňa zvyšuje dôveryhodnosť telemedicíny. V ponuke benefitov nad rámec zdravotného poistenia sa u zdravotných poisťovní Dôvera a VšZP objavujú nové benefity spojené s online diagnostikou a konzultáciami s lekármi. Na základe výsledkov výskumu predpokladáme, že počet poistencov využívajúcich tento typ benefitov sa bude zvyšovať, samozrejme, aj s rozširovaním ponuky zdravotných poisťovní v tomto smere. Ľudia vo všeobecnosti zatiaľ téme telemedicíny nerozumejú a práve zdravotné poisťovne môžu zvyšovať jej dôveryhodnosť.
Umelá inteligencia (AI) v zdravotníctve je relatívne nová téma. Ale až 52 % respondentov je presvedčených, že bude prínosom. V kategórii do 45 rokov je to viac ako 60 %. 15 % respondentov nemá žiadne obavy z využívania AI v zdravotníctve. 48 % má len mierne obavy. Na druhej strane 22 % má veľké obavy z využívania AI v zdravotníctve. Zvyšok nemá názor.
Dá sa povedať, že poistenci ZP Dôvera majú najlepší vzťah k moderným metódam v zdravotníctve. Majú najviac skúseností a najväčšiu dôveru k telemedicíne. Po nich nasledujú poistenci ZP Union a poslední sú poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Rovnako poistenci ZP Dôvera najviac používajú smart hodinky alebo fitnes náramky.
Mobilné aplikácie zdravotných poisťovní sú veľmi využívané. V prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne a ZP Union využíva mobilnú aplikáciu približne rovnako takmer 60%. Mobilnú aplikáciu ZP Dôvera využilo v poslednom období 67 % jej poistencov, pritom v roku 2024 to bolo 40 % respondentov. Trend je teda jednoznačne stúpajúci. Poistenci ZP Dôvera sú aj najspokojnejší (77 % z nich) s mobilnou aplikáciou svojej poisťovne. Najmenej spokojní sú poistenci VšZP (63 % z nich).
Deklarovaný záujem o prepoistenie sledujeme už od roku 2020. V tohtoročnom výskume uviedlo 10,42 % respondentov záujem o prepoistenie. Tento údaj zodpovedá dlhodobému štandardu. Anomália sa pri záujme o prepoistenie vyskytla len minulý rok, keď tento údaj klesol na 4 %. Vtedy sme avizovali, že jedným z dôvodov môže byť zrušenie zubného benefitu. Tento záver sa potvrdil, keďže po opätovnom zavedení zubného benefitu sa záujem o prepoistenie vrátil na pôvodnú úroveň.
Už dlhodobo vykazujú najnižší záujem o prepoistenie poistenci ZP Dôvera (8,79 %), pri ostatných dvoch poisťovniach je to približne rovnako, 11 %.
Už šesť rokov sa vo výskume, ktorý realizuje nezávislý porovnávač benefitov zdravotných poisťovní Asisto.sk, potvrdzuje, že práve benefity sú hlavným dôvodom pre zmenu poisťovne. Pre viac ako 25 % respondentov predstavujú poskytované výhody a benefity najdôležitejší dôvod, prečo uvažujú o zmene. Napriek tomu benefity dlhodobo reálne využíva len menej ako 50 % poistencov. Dôvodov pre nevyužívanie benefitov je viac. Respondenti uvádzali, že nemali záujem o žiaden z nich (26 %), odrádzajú ich obmedzujúce podmienky (15 %) alebo zložitý postup uplatnenia benefitu (13 %).
Využívanie benefitov je podľa jednotlivých poisťovní odlišné. V ZP poisťovniach Union a VšZP využilo niektorý z benefitov približne 40 %, pri ZP Dôvera je to viac ako 50 %.
Medzi najvyužívanejšie benefity sa vrátil obľúbený zubný benefit, ktorý už teraz v rôznej forme ponúkajú svojim poistencom ZP Dôvera a VšZP. Využilo ho 17 % respondentov. Stále vedie benefit vrátenia doplatku za lieky (22,50 %). Obľúbené sú zľavy v lekárňach (15 %), príspevok na okuliarové rámy (6,70 %) a preventívne prehliadky nad rámec zákona (4,50 %)
Zdravotnú poisťovňu môžu poistenci zmeniť do 30. 9. 2025. Poistencom novej poisťovne sa stanú od 1. 1. 2026. Všetky tri zdravotné poisťovne ponúkajú možnosť prepoistenia priamo na svojich webstránkach alebo v pobočkách. Portál Asisto.sk prináša poistencom ako pomôcku pre správne rozhodnutie objektívne a nezávislé porovnanie benefitov zdravotných poisťovní.
Telemedicína a elektronické služby v zdravotníctve
