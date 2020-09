Takmer polovica ľudí zdieľa streamingové služby so spolubývajúcimi

Bratislava 5. septembra (TASR) – Takmer polovica ľudí bez problémov zdieľa streamingové služby so svojimi spolubývajúcimi, pričom nie vždy poznajú ich digitálne návyky. Vyplýva to z analýzy kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky.



Prieskum tiež poukázal, že online služby vedia ľudí spojiť a ľudia sú ochotní zdieľať informácie o svojom účte, aby umožnili vzájomný prístup k nemu aj svojim spolubývajúcim. Tretina respondentov prieskumu spoločnosti tvrdí, že so svojimi spolubývajúcimi zdieľa aj retailové online služby ako eBay či Amazon Prime. "Navyše 30 % ľudí pripúšťa, že zdieľajú aj svoje účty na doručovanie jedál ako napríklad Deliveroo, či svoje predplatné na online hry, napríklad Xbox Live," dodala spoločnosť. Takmer štvrtina respondentov svojim spolubývajúcim sprístupní aj účty na aplikáciách na zdieľané jazdy ako sú CityMapper alebo Uber.



"Avšak zároveň nie všetci respondenti sú si istí, ako bezpečne sa ich spolubývajúci správajú pri používaní internetu a či to ovplyvní ich digitálne návyky," vysvetlila spoločnosť s tým, že obavy v tomto kontexte vyjadrilo 43 % respondentov. Štvrtina ľudí je znepokojená napríklad tým, že digitálne návyky ich spolubývajúcich ovplyvnia rýchlosť internetu, čo bude mať vplyv na ich výkon pri hraní online hier.



Aby sa osobné údaje, ktoré ľudia zdieľajú so svojimi spolubývajúcimi, nedostali do rúk skupinám, ktorým nedôverujú, by sa mali užívatelia obzrieť po špecifických pravidlách, ktoré niektoré služby ponúkajú. Umožňujú viacerým ľuďom používať jedno predplatné bez nutnosti zdieľania hesiel. "Či už teda žijete s niekým ďalším, alebo nie, vždy vám odporúčame, aby ste svoje zariadenia a prihlasovacie údaje mali chránené pomocou silných kyberbezpečnostných riešení, a tým zaistili, že vaše informácie zostanú v bezpečí," dodáva generálny riaditeľ spoločnosti pre východnú Európu Miroslav Kořen.



Odborníci v tomto kontexte neodporúčajú klikať na odkazy zdieľané pomocou nevyžiadaných alebo podozrivých e-mailov, či nezdieľať osobné údaje s tretími stranami a neumožňovať im ani prístup k svojim účtom. Radia tiež použiť silné bezpečnostné riešenie na generovanie hesiel a nainštalovať si bezpečnostné riešenie na kontrolu účtu.