Takmer polovica nemeckých spoločností čelí nedostatku stážistov

Berlín 23. augusta (TASR) - Čoraz viac nemeckých spoločností čelí nedostatku stážistov. Uviedla to v stredu Nemecká obchodná a priemyselná komora (DIHK) na základe výsledkov prieskumu, ktorý je ďalším dôkazom, že najväčšia európska ekonomika, podobne ako iné priemyselné krajiny, zápasí s hlbokým nedostatkom pracovnej sily v dôsledku demografických zmien. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rekordných 47 % respondentov uviedlo, že mali problém nájsť stážistov, podľa online prieskumu DIHK, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 14.000 spoločností. To je výrazne nad úrovňou z roku 2010, keď podľa DIHK čelila tomuto problému iba jedna zo štyroch firiem. Tento prieskum prebieha od roku 2005.



Spomedzi spoločností, ktoré nemohli obsadiť miesta pre stážistov, 37 % nedostalo ani jednu žiadosť. Zložitá situácia je najmä v hoteloch a reštauráciách, ale aj v priemysle a obchode, ukázal prieskum. Na nedostatok stážistov sa sťažovalo 62 % hotelov a reštaurácií.



Priemyselné krajiny na celom svete zápasia s veľkým nedostatkom pracovnej sily, keďže generácia tzv. baby boomers (narodených v rokoch 1946 až 1964) odchádza do dôchodku, čím zostávajú voľné pracovné miesta, ktoré generácia Z (narodená v rokoch 1997 - 2012) nedokáže obsadiť.



Podľa DIHK školy končí približne o 100.000 študentov menej ako pred 10 rokmi. To znamená, že z trhu práce čoskoro odíde o 400.000 ľudí viac, než naň vstúpi.



"Ďalším problémom je, že veľa mladých ľudí nevie, čo robiť po skončení školy," povedal Achim Dercks, zástupca generálneho riaditeľa DIHK. Preto až 80 % opýtaných spoločností chce zvýšiť svoje úsilie v oblasti profesijnej orientácie a 61 % z nich chce ponúknuť viac stáží ako praktický pohľad na každodennú prácu.



Napriek znepokojivým výsledkom prieskumu za rok 2022 sú aktuálne čísla o zmluvách o školení uzavretých do konca júla mierne pozitívne, uviedol Dercks pri prezentácii výsledkov prieskumu v Berlíne. Za prvých šesť mesiacov tohto roka bolo podpísaných necelých 207.000 zmlúv o školení, čo je o 3,7 % viac ako v rovnakom období minulého roka.