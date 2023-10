Takmer polovica Rusov tvrdí,že ich mzda nepokryje ani základné výdavky

Moskva 23. októbra (TASR) - Počet Rusov, ktorí tvrdia, že ich mzda im nestačí ani na pokrytie základných životných potrieb, vzrástol za posledné dva roky o 20 percentuálnych bodov na takmer polovicu. Poukázali na to výsledky prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť Headhunter. Informovala o tom agentúra Reuters.



Výsledky prieskumu, na ktorom sa v októbri zúčastnilo takmer 5000 obyvateľov Ruska, môžu spôsobiť ruskej vláde komplikácie pred marcovými prezidentskými voľbami. V nich sa opäť očakáva víťazstvo Vladimira Putina, ktorý je pri moci viac než dve desaťročia.



V dôsledku oslabenia rubľa a silných inflačných tlakov ruská centrálna banka posúva úrokové sadzby nahor. V auguste sadzbu mimoriadne zvýšila o 350 bázických bodov a v septembri o ďalších 100 bodov na súčasných 13 %. Analytici očakávajú, že na budúci týždeň ju zvýši opäť. Miera inflácie by do konca roka mala podľa ich odhadov dosiahnuť 7 %, zatiaľ čo inflačný cieľ stanovila banka na 4 %.



Na otázku, či ich mzda dostatočne pokrýva výdavky na základné životné potreby (bez zohľadnenia príjmov z druhej práce alebo investícií), iba zhruba 20 % z oslovených Rusov odpovedalo "áno". Ďalších približne 36 % uviedlo "áno, ale s ťažkosťami". A približne 45 % odpovedalo, že im výplata na krytie základných výdavkov nestačí. Z tejto skupiny viac než polovica uviedla, že im mesačne chýba minimálne 20.000 rubľov, v prepočte 212 USD (200,17 eura). Priemerná mesačná mzda v Rusku dosahovala podľa štatistického úradu Rosstat v júli v prepočte 756 USD.



V roku 2022 nestačila výplata na pokrytie základných výdavkov 39 % opýtaných Rusov. V roku 2021 sa takto vyjadrilo 25 % anketovaných. V danom roku, teda pred inváziou Ruska na Ukrajinu, zhruba 36 % opýtaných uviedlo, že im ich mzda na pokrytie základných životných potrieb stačí.



(1 EUR = 1,0591 USD)