Takmer polovicu narušení letov spôsobili prevádzkové problémy
Vyplynulo to zo správy Disruption Report spoločnosti Kiwi. com, ktorá analyzovala globálne dáta o meškaniach a rušeniach letov.
Autor TASR
Bratislava 18. januára (TASR) - Takmer polovicu narušení leteckej dopravy vo štvrtom štvrťroku 2025 spôsobili prevádzkové problémy leteckých spoločností. Vyplynulo to zo správy Disruption Report spoločnosti Kiwi.com, ktorá analyzovala globálne dáta o meškaniach a rušeniach letov.
Prevádzkové problémy aerolínií tvorili 47,65 % všetkých narušení, čo predstavuje výrazný medziročný nárast oproti 9,64 % v roku 2024. Druhou najčastejšou príčinou boli štrajky, ktoré sa podieľali na 20,26 % narušení. Geopolitické faktory, ktoré vlani dominovali štatistikám, klesli na 17,31 %.
Podľa správy bol vývoj ovplyvnený najmä finančnými problémami niektorých dopravcov a ukončením činnosti viacerých regionálnych aerolínií. „Je nezvyčajné vidieť, že prevádzkové problémy dominujú štatistikám, no tento štvrťrok bol poznačený viacerými insolventnosťami dopravcov a technickými uzemneniami flotíl,“ uviedol Tom Parry z Kiwi.com. Poukázal aj na technické odstavenia lietadiel, ktoré obmedzili možnosti náhradných riešení.
V sledovanom období sa uskutočnilo 19 štrajkov, najmä v oblasti riadenia letovej prevádzky a na letiskách v Európe. Geopolitická nestabilita síce tvorila menší podiel než vlani, no podľa správy zostáva situácia komplexná a zahŕňala aj náhle uzávery vzdušného priestoru.
Polovica narušení súvisela s prevádzkovými a so systémovými faktormi, ďalšie komplikácie priniesli obmedzenia riadenia letovej prevádzky, počasie či uzávery letísk.
Spoločnosť zároveň upozornila, že začiatok roka 2026 môže priniesť zvýšené riziko narušení. Vo februári sa majú prekrývať Zimné olympijské hry v Miláne, Lunárny nový rok a zvýšená cestovná špička pred ramadánom. „Táto kombinácia pravdepodobne vyženie letiská a vzdušný priestor v Európe, na Blízkom východe a v Ázii na hranicu ich kapacít,“ uviedol Parry.
Severné Taliansko patrí podľa správy medzi očakávane najviac zaťažené regióny, pričom letiská v Miláne, Benátkach a vo Verone sa pripravujú na výrazný nárast cestujúcich. Situáciu môže ovplyvniť aj pokračujúce zavádzanie vstupno-výstupného systému EÚ (Entry/Exit System), ktorý zvyšuje záťaž na hraničné kontroly.
