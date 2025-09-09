< sekcia Ekonomika
Takmer sto firiem sa predstavilo na fóre spolupráce Slovensko-Poľsko
Slovensko sa na fóre podľa veľvyslanectva predstavuje ako krajina investičných príležitostí, spoľahlivý obchodný partner a atraktívna turistická destinácia.
Autor TASR
Rzeszow 9. septembra (TASR) - Na fóre hospodárskej spolupráce Slovensko - Poľsko sa v utorok zhromaždilo takmer sto slovenských a poľských firiem. Podujatie v Rzeszowe v Podkarpatskom vojvodstve, ktoré hraničí s Prešovským krajom, organizuje slovenské veľvyslanectvo vo Varšave a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) s cieľom podporiť obchodné a investičné prepojenia medzi oboma krajinami. Varšavského spravodajcu TASR o tom informovalo veľvyslanectvo SR vo Varšave.
Slovensko sa na fóre podľa veľvyslanectva predstavuje ako krajina investičných príležitostí, spoľahlivý obchodný partner a atraktívna turistická destinácia. Program zahŕňa individuálne konzultácie, B2B rokovania a prezentácie úspešných príkladov spolupráce slovenských a poľských podnikov.
Veľvyslankyňa Slovenska v Poľsku Andrea Elscheková Matisová poukázala na regionálny potenciál juhovýchodného Poľska a severovýchodného Slovenska, vyplývajúci z historických a medziľudských väzieb. „Práve Poľsko z krajín strednej a východnej Európy za ostatné roky jednoznačne vykazuje najlepšie hospodárske výsledky,“ hovorí veľvyslankyňa. Zdôraznila aj nové možnosti, ktoré prináša rozvoj infraštruktúrnych spojení a spoločné susedstvo s Ukrajinou.
„Som presvedčená, že vzájomnú synergiu môžeme oprieť o silné tradície strojárstva a elektrotechniky a ďalej ju rozvíjať aj prostredníctvom segmentu informačných a komunikačných technológií či leteckého priemyslu,“ uviedla.
Medzi partnermi fóra figurujú V4 Group, Poľsko-slovenská obchodná a priemyselná komora, Poľská agentúra pre investície a obchod (PAIH), Slovakia Travel či Špeciálna ekonomická zóna Euro-Park Mielec. Zúčastňujú sa aj predstavitelia regionálnej samosprávy Podkarpatského vojvodstva.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)