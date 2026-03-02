< sekcia Ekonomika
Takmer tretia holandských súkromných investorov investuje menej v USA
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 2. marca (TASR) - Takmer každý tretí holandský súkromný investor tvrdí, že investuje menej v Spojených štátoch a viac v Európe, a to kvôli geopolitickému napätiu medzi USA a Európou. Na správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil bruselský spravodajca TASR.
DutchNews.nl zverejnil správy z výskumu spoločnosti ING, ktorý ukázal, že takmer každý tretí holandský súkromný investor priznáva, že investuje menej v Spojených štátoch. Dôvodom pre takéto rozhodnutie je súčasné geopolitické napätie medzi USA a Európou, ktoré narástlo v roku 2025, keď administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa začala zavádzať nové clá.
Vedúci investičnej kancelárie v ING Bob Homan spresnil, že holandskí investori robia teraz uvedomelejšie rozhodnutia a čoraz častejšie sa pri investíciách rozhodujú pre európske trhy.
„Napätie núti investorov premýšľať. Vyberajú si oveľa uvedomelejšie. Mnohí hľadajú stabilitu a veria, že ju nájdu v Európe,“ opísal situáciu Homan.
Približne 49 % respondentov vo výskume ING tiež uviedlo, že kupujú menej alebo žiadne americké produkty a je menej pravdepodobné, že budú v najbližšej dobe cestovať do USA alebo svoje americké cestovateľské plány celkom zrušili.
Tieto zistenia podľa DutchNews.nl odrážajú skorší výskum banky Rabobank, z minulého roka, ktorý rovnako potvrdil, že mnohí holandskí investori sa zdráhajú kupovať nové akcie amerických spoločností. Štvrtina z nich vlani uviedla, že dokonca predala svoje podiely v amerických firmách.
Najnovší prieskum spoločnosti ING ale nenaznačuje, že investori hromadne opúšťajú trh s americkými akciami. Homan zdôraznil, že rozhodnutie investovať menej v USA je pochopiteľné, a preto, že Amerika zaostáva za Európou a zvyškom sveta na akciových trhoch.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
