Takmer tretina Nemcov plánuje menej cestovať či kratšie dovolenky

Berlín 2. júna (TASR) - Zvyšujúca sa ekonomická neistota čoraz viac ovplyvňuje rozhodovanie obyvateľov Nemecka v oblasti výdavkov. To sa týka aj výdavkov v cestovnom ruchu. Poukázali na to v pondelok zverejnené výsledky prieskumu nemeckého Zväzu cestovného ruchu (BTW). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Takmer tretina Nemcov plánuje tento rok menej cestovať, prípadne zvažuje kratšie dovolenky, uviedla BTW, ktorá v Berlíne organizuje svoj každoročný samit cestovného ruchu. Podľa organizácie približne 20 % oslovených Nemcov uviedlo, že plánuje obmedziť cestovanie, a 11 % uvažuje nad kratšími dovolenkami než vlani. Na online prieskume, ktorý sa uskutočnil od 19. do 21. mája, sa zúčastnilo viac než 2000 respondentov.



Iba 10 % anketovaných obyvateľov Nemecka uviedlo, že tento rok plánuje viac dovoleniek a aj vyššie výdavky počas nich než v minulom roku. Najväčšia skupina oslovených Nemcov, zhruba 44 %, svoje zvyky v oblasti turizmu meniť neplánuje.



Počasie, najmä extrémne horúčavy a lesné požiare v populárnych destináciách, nemá podľa najnovšieho prieskumu BTW na rozhodovanie obyvateľov Nemecka výraznejší vplyv. Až dve tretiny z celkového počtu anketovaných Nemcov plánujú aj tento rok tráviť svoju dovolenku v hlavnej letnej sezóne, teda od júna do konca septembra.