Takmer tretina Slovákov nad sporením peňazí na dôchodok nerozmýšľa

Bratislava 14. júla (TASR) - Nad šetrením peňazí na dôchodok nepremýšľa takmer tretina ľudí. Približne štyria z desiatich Slovákov majú obavy z toho, ako vyžijú na dôchodku. Po zavedení povinného vstupu do druhého piliera sa však situácia zlepšila a Slováci si v súčasnosti už viac šetria na dôchodok. Informovala o tom poisťovňa Allianz.



"Zavedením povinného vstupu do druhého piliera pribudlo v Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (SDSS) viac ako 10.500 nových sporiteľov a každý z nich si sporí v súlade s predvolenou investičnou stratégiou," uviedla poisťovňa.



Podľa Asociácie dôchodkových správcovských spoločností bol počet sporiteľov k 30. júnu 1,9 milióna. Od začiatku roka je to nárast o viac ako 64.000 ľudí.



Poisťovňa dodala, že vstupom do druhého piliera sa sporiteľ stáva súčasťou rastúceho a dlhodobého systému. Jeho cieľom je zabezpečiť lepší dôchodok a perspektívu pre budúcich seniorov. Podľa poisťovne ide o najjednoduchší a najlacnejší spôsob dôchodkového sporenia, aký ľudia môžu využiť.



Od 1. mája 2023 majú obyvatelia na Slovensku povinnosť vstúpiť do druhého piliera. Na výber dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) majú 180 dní. Po tomto termíne im DSS vyberie Sociálna poisťovňa (SP).



Za prvých päť mesiacov tohto roka bolo podľa poisťovne vyplatených 27 miliónov eur dôchodkových úspor. Z garancií v dôchodkovom sporení poslala Allianz - DSS svojim sporiteľom vyše štvrť milióna eur.



Okrem toho eviduje poisťovňa aj postupný presun úspor z garantovaných do indexových výnosov, ktoré prinášajú z dlhodobého hľadiska vyššie úspory. V indexovom fonde zaznamenala až 54 % týchto úspor, celkovo ide o viac ako 4,2 miliardy eur.