Takmer všetky banky ponúkajú hypotéky so sadzbou okolo 1 percenta

Bratislava 23. decembra (TASR) - Až 11 z 12 bánk na Slovensku v súčasnosti ponúka hypotéku s úrokovou sadzbou na hranici alebo pod hranicou jedného percenta. Ukázal to prieskum portálu Finančná hitparáda.



Len prednedávnom sa pritom na trhu špekulovalo, že sa Slovensko dostalo na úrokové dno pri úveroch na financovanie bývanie, od ktorého sa sadzby odrazia a budú už len rásť. Mnoho klientov v tom čase načerpalo hypotéku a tešilo sa historicky najnižšej sadzbe.



Podľa portálu však úroky klesli opäť na nové historické minimá. Výhodný úrok však nemusí dostať každý. "Najnižšie komunikované sadzby bánk sú často šité pre klientov s nadpriemernou bonitou, s pomerom výšky hypotéky k hodnote založenej nehnuteľnosti (LTV) do 80 % a často aj podmienené kúpou ďalšieho produktu banky," upozornil odborník portálu Finančná hitparáda s tým, že kľúčom k nízkej úrokovej sadzbe je aj dĺžka fixácie.



Pokles úrokových sadzieb však so sebou prináša aj riziká. Domácnosti sa nadmerne zadlžujú. Upozorňuje na to dlhodobo Národná banka Slovenska (NBS). Preto sa v oblasti úverov rozhodla prijať ďalšie opatrenia. Zmeny majú začať platiť postupne od 1. januára budúceho roka. Navrhuje úpravu limitu pre maximálny podiel splátok k príjmu zníženému o životné minimum z 80 % na 60 %.



Zároveň sa ustanovujú niektoré výnimky. Časť v objeme 5 % nových úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov môže byť poskytnutá s podielom splátok k príjmu až do 70 %. V porovnaní s pôvodným návrhom predloženým NBS do medzirezortného pripomienkového konania sa táto výnimka vzťahuje na akékoľvek úvery, nielen na úvery mladým spotrebiteľom do 35 rokov, ako bolo pôvodne navrhnuté. Počas prvého štvrťroka 2020 je táto výnimka zvýšená na 15 % objemu nových úverov, v rámci ktorých je možné poskytnúť úvery s podielom splátok k príjmu do 80 %. V porovnaní s pôvodným návrhom bolo tiež doplnené, že zvýšený limit na podiel splátok k príjmu na úrovni 70 % sa vzťahuje aj na ďalšie spotrebiteľské úvery s lehotou splatnosti do piatich rokov, a to v objeme najviac 5 % celkového objemu nových spotrebiteľských úverov do 5 rokov. Pre spotrebiteľské úvery zároveň zostávajú v platnosti aj ďalšie existujúce výnimky.