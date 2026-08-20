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Takmer všetok švajčiarsky export na čínsky trh bude oslobodený od ciel
Čína je tretím najväčším obchodným partnerom Švajčiarska po Európskej únii a Spojených štátoch.
Autor TASR
Bern 20. augusta (TASR) - Švajčiarsko výrazne rozšírilo svoju obchodnú dohodu s Čínou a až 99,8 % švajčiarskeho vývozu na jej trh bude prichádzať bez ciel. Uviedlo to vo štvrtok švajčiarske ministerstvo hospodárstva po rokovaniach s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaom v Berne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa predchádzajúcej dohody o voľnom obchode medzi oboma krajinami z roku 2014 vstupovala do Číny bez ciel iba polovica švajčiarskeho exportu, zatiaľ čo takmer všetok čínsky vývoz do Švajčiarska už bol od ciel oslobodený.
Švajčiarske ministerstvo hospodárstva uviedlo, že nová dohoda uľahčí prístup na čínsky trh aj švajčiarskym investorom. Rezort dodal, že do dohody o voľnom obchode je teraz zahrnutý aj obchod so službami a digitálny obchod.
Čína je tretím najväčším obchodným partnerom Švajčiarska po Európskej únii a Spojených štátoch.
Podľa predchádzajúcej dohody o voľnom obchode medzi oboma krajinami z roku 2014 vstupovala do Číny bez ciel iba polovica švajčiarskeho exportu, zatiaľ čo takmer všetok čínsky vývoz do Švajčiarska už bol od ciel oslobodený.
Švajčiarske ministerstvo hospodárstva uviedlo, že nová dohoda uľahčí prístup na čínsky trh aj švajčiarskym investorom. Rezort dodal, že do dohody o voľnom obchode je teraz zahrnutý aj obchod so službami a digitálny obchod.
Čína je tretím najväčším obchodným partnerom Švajčiarska po Európskej únii a Spojených štátoch.