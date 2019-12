Hotel v rekreačnej oblasti Tále je od nedele v rukách študentov

Tále 15. decembra (TASR) – Študenti Hotelovej a obchodnej akadémie v Brezne prevzali v nedeľu vedenie štvorhviezdičkového hotela v rekreačnej oblasti Tále. Dostali od neho symbolický kľúč a teraz je v ich rukách. Nahradia pracovníkov i manažérov hotela a zodpovedajú za jeho chod.



"Prejavená dôvera majiteľov hotela študentov zaväzuje k maximálnemu výkonu a zároveň je vynikajúcim motivačným prostriedkom. Takúto formu spolupráce vnímajú ako jedinečnú príležitosť na vyskúšanie si toho, čo sa naučili v škole na teoretickom a praktickom vyučovaní. Navyše, úplne samostatne, bez dohľadu a pomoci. Som presvedčená, že zrealizovaný projekt bude príkladom efektívnej spolupráce školy s praxou a bude mať ďalšie úspešné pokračovanie," konštatovala riaditeľka školy Eva Dočekalová.



Študenti si pri svojej práci vyskúšajú získané vedomosti v praxi, keďže musia zastrešiť fungovanie recepcie, loby baru, reštaurácie či kuchyne a okrem iného pripraviť aj večeru asi pre 80 ľudí. Majú na starosti i osobnú, telefonickú a e-mailovú komunikáciu či ďalšie aktivity potrebné na uspokojenie hotelových hostí.



Podľa riaditeľa hotela Partizán Michala Kiča sa odvážny nápad zrodil najmä pre neustále sa zvyšujúce nároky na využívanie inovatívnych prístupov pri výučbe detí a neustály deficit kvalitnej pracovnej sily v cestovnom ruchu.



"Sme presvedčení, že bez praktickej aplikácie teórie do praxe pod tlakom zodpovednosti sa zo študentov nemôžu stať úspešní odborníci. Budem rád, keď si vyskúšajú, aké je to viesť taký hotel a 'oblečú sa do našich kabátov'. Študentov poznáme, a preto som presvedčený, že sa svojej úlohy zhostia bezchybne," zdôraznil Kič.



Projekt školy s hotelom má študentom priblížiť nový pohľad na jeho činnosti, ktoré v ňom denne prebiehajú, a získať nové poznatky v oblasti gastronómie a hotelierstva.