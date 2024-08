Taliani diskutujú o uznaní skútra Vespa za súčasť kultúrneho dedičstva

Rím 17. augusta (TASR) - Taliansky minister dopravy Matteo Salvini chce dosiahnuť, aby bol ikonický skúter Vespa uznaný za súčasť národného kultúrneho dedičstva a vyhol sa tak obmedzeniam pre nadmerné emisie výfukových plynov. Príslušný návrh zákona z dielne vládnej strany Lega, ktorej predsedá, je už v talianskom parlamente. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



Podľa návrhu zákona má byť motocykel Vespa Piaggio, patentovaný 23. apríla 1946, "vzhľadom na svoju symbolickú hodnotu a výnimočnú kvalitu výroby, ako aj historickú, umeleckú a kultúrnu hodnotu" uznaný za "národné kultúrne dedičstvo". "Zaradenie motocykla Vespa do zoznamu vozidiel národného záujmu s cieľom chrániť ho pred akýmikoľvek dopravnými obmedzeniami je rozumný návrh, ktorý sme aktívne podporili, aby sme bránili dedičstvo, mýtus a taliansky symbol na dvoch kolesách, ktorý je známy a obdivovaný po celom svete," uviedol Salvini v liste adresovanom zákonodarnému zboru.



Politik sa podľa svojich slov zasadzuje za to, aby Vespa mohla "slobodne jazdiť" ako súčasť národného dedičstva bez ohľadu na akékoľvek dopravné obmedzenia v súvislosti s emisiami. Ako tvrdí, vníma riziko, že Vespa so svojim benzínovým motorom skončí "rozdrvená pod sekerou európskej zelenej dohody".



Skúter sa stal "ikonou štýlu, slobody a krásy, ktorá sa predáva v 83 krajinách na všetkých kontinentoch". V súčasnosti je to jeden z najznámejších výrobkov priemyselného dizajnu na svete, a to do takej miery, že je právom považovaný za ikonu talianskeho dizajnu a je vystavený v najprestížnejších múzeách moderného umenia, vedy a techniky na celom svete, napísal Salvini.



Vespa je súčasťou stálej zbierky múzea dizajnu Triennale v Miláne a Múzea moderného umenia MoMA v New Yorku.



Úspešný príbeh sa začal v roku 1946 spustením sériovej výroby modelu Vespa s objemom motora 98 centimetrov kubických (cm3). Kultový skúter navrhol taliansky inžinier Corradino D'Ascanio na objednávku podnikateľa Enrica Piaggia. Ako bývalý konštruktér vojnových lietadiel chcel vytvoriť jednoduché, úsporné a ľahko ovládateľné vozidlo. Čoskoro sa začal triumfálny pochod Vespy okolo polovice sveta až do Hollywoodu. V roku 1953 prišla do kín filmová klasika "Prázdniny v Ríme", v ktorej sa na skútri preváža dvojica Gregory Peck a Audrey Hepburnová. Scéna sa okamžite zapísala do kolektívnej pamäti Talianov. V súčasnosti v krajine pôsobí 597 klubov Vespa, ktoré združujú 90.000 nadšencov.



Nie je to prvýkrát, čo Lega vyvinula iniciatívu na ochranu značky Vespa. Regionálna rada v Toskánsku sa tento rok 23. apríla, opäť na návrh strany a na pamiatku patentovania v ten istý deň v roku 1946, dohodla na predložení žiadosti o uznanie motocykla za súčasť svetového dedičstva UNESCO. Za podobnú žiadosť hlasovala aj regionálna rada Lombardie. A najnovšie, 1. augusta 2024, miestna rada Kalábrie vyzvala vládu v Ríme, aby "chránila Vespu".