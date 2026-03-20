Taliani hľadajú náhradu za katarský plyn
Iránske útoky na energetické zariadenia v Katare znížili exportnú kapacitu štátu pre LNG o 17 %.
Autor TASR
Rím 20. marca (TASR) - Taliansko začalo rokovania s viacerými štátmi vrátane USA, Alžírska a Azerbajdžanu s cieľom zabezpečiť si náhradné dodávky plynu po tom, ako iránske útoky na energetickú infraštruktúru Kataru výrazne znížili exportnú kapacitu krajiny pre skvapalnený zemný plyn (LNG). Uviedol to v piatok taliansky minister energetiky Gilberto Pichetto Fratin, podľa ktorého sa zdá, že v dohľadnom čase Katar LNG vyvážať nebude. Informovala o tom agentúra Reuters.
Iránske útoky na energetické zariadenia v Katare znížili exportnú kapacitu štátu pre LNG o 17 %. Šéf katarskej spoločnosti QatarEnergy v tejto súvislosti uviedol, že firma ročne príde na tržbách zhruba o 20 miliárd USD (17,41 miliardy eur), pričom sú ohrozené dodávky do viacerých krajín Ázie a Európy.
„Fakt, že katarské zariadenia na LNG neboli iba odstavené, ale aj zbombardované, malo na ceny devastačný vplyv,“ povedal Pichetto Fratin na podujatí v Miláne. Firma Edison, talianska divízia francúzskej energetickej spoločnosti EDF, má s firmou QatarEnergy uzatvorený dlhodobý kontrakt na dodávky LNG. Kontrakt počíta s dodávkami 6,4 miliardy kubických metrov plynu do Talianska ročne, čo predstavuje takmer 10 % z celoročnej spotreby plynu v krajine.
Katar už skôr informoval firmu Edison, že nebude schopný splniť si svoje záväzky, čo sa týka aprílových dodávok plynu. Podľa šéfa QatarEnergy však po rozsiahlom poškodení plynárenskej infraštruktúry Kataru tento týždeň bude výpadok v exporte trvať podľa všetkého omnoho dlhšie.
(1 EUR = 1,1489 USD)
Iránske útoky na energetické zariadenia v Katare znížili exportnú kapacitu štátu pre LNG o 17 %. Šéf katarskej spoločnosti QatarEnergy v tejto súvislosti uviedol, že firma ročne príde na tržbách zhruba o 20 miliárd USD (17,41 miliardy eur), pričom sú ohrozené dodávky do viacerých krajín Ázie a Európy.
„Fakt, že katarské zariadenia na LNG neboli iba odstavené, ale aj zbombardované, malo na ceny devastačný vplyv,“ povedal Pichetto Fratin na podujatí v Miláne. Firma Edison, talianska divízia francúzskej energetickej spoločnosti EDF, má s firmou QatarEnergy uzatvorený dlhodobý kontrakt na dodávky LNG. Kontrakt počíta s dodávkami 6,4 miliardy kubických metrov plynu do Talianska ročne, čo predstavuje takmer 10 % z celoročnej spotreby plynu v krajine.
Katar už skôr informoval firmu Edison, že nebude schopný splniť si svoje záväzky, čo sa týka aprílových dodávok plynu. Podľa šéfa QatarEnergy však po rozsiahlom poškodení plynárenskej infraštruktúry Kataru tento týždeň bude výpadok v exporte trvať podľa všetkého omnoho dlhšie.
(1 EUR = 1,1489 USD)