Taliani,Španieli,Portugalci a Gréci chcú spoločnú energetickú taktiku

Rím 18. marca (TASR) - Lídri Talianska, Španielska, Portugalska a Grécka vyzvali v piatok Európsku úniu (EÚ) na spoločnú reakciu na energetickú krízu, ktorá sa zhoršila po ruskej invázii na Ukrajinu a ohrozuje zotavovanie ekonomík, firmy aj domácnosti. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Premiéri sa zišli v Ríme na pozvanie predsedu talianskej vlády Maria Draghiho, aby rokovali o spoločnej stratégii energetickej bezpečnosti v bloku.



Predsedovia vlád Španielska a Portugalska prišli do Ríma osobne, zatiaľ čo grécky premiér, ktorý mal pozitívny test na ochorenie COVID-19, sa pripojil k rokovaniam prostredníctvom videa z Atén.



Vo vyhláseniach pre novinárov sa zhodli na potrebe reakcie na úrovni celej EÚ už na samite lídrov bloku na budúci týždeň v Bruseli. Ceny plynu a elektriny prudko stúpli v Európe aj inde vo svete už predtým, ako Rusko minulý mesiac zaútočilo na susednú Ukrajinu.



Draghi presadzuje vytváranie zásob na úrovni EÚ plus dohodu všetkých 27 krajín bloku o cenovom strope pre plyn.



"Invázia Ruska na Ukrajinu spustila na trhoch so surovinami, plynom a ropou obdobie silnej volatility," povedal Draghi. "Musíme okamžite zasiahnuť. Všetci (štyria lídri) máme dojem, že niečo podstatné, významné musia okamžite urobiť všetci členovia EÚ."



"Európa reagovala na inváziu jednotne. Teraz musí nájsť rovnaké odhodlanie a jednotu v energetike," vyhlásil taliansky premiér. Dodal, že zo spoločného trhu s energiou budú mať výhody všetci. Je však potrebné presvedčiť ostatné krajiny bloku, ktoré majú odlišné potreby a inú infraštruktúru, aby rýchlo prijali spoločný prístup.



Španielsky premiér Pedro Sánchez poznamenal, že všetci štyria lídri "sa zaviazali k čo najrýchlejšej diverzifikácii zdrojov energie". Aj podľa neho je potrebné okamžite konať, pretože malé a stredné firmy, ako aj občania nezvládnu ďalší rast nákladov na plyn a elektrinu.



"Všetky európske krajiny sú zasiahnuté touto energetickou krízou, ktorú vyvolala jedna osoba, ruský prezident Vladimir Putin," povedal Sánchez. "Iba európskou reakciou možno urýchlene a rozhodne vyriešiť európsky problém."



Draghi vyhlásil tiež, že chcú konkrétne opatrenia na ochranu všetkých členských štátov už na samite 27 lídrov bloku v Bruseli na budúci týždeň. Pridal sa k nemu aj portugalský premiér Antonio Costa, podľa ktorého je potrebné prijať na budúci týždeň "okamžité rozhodnutie", aby sa zotavovanie Európy zo škôd spôsobených pandémiou neprerušilo.



Predseda gréckej vlády Kyriakos Mitsotakis dodal, že "žiadna krajina sa nedokáže úplne a efektívne vyrovnať s takouto krízou sama". Poukázal pritom na politické riziká vysokých účtov za energiu.



"Táto energetická kríza môže na našom kontinente znovu prebudiť nočnú moru populizmu," dodal s tým, že Grécko v tomto smere "zaplatilo vysokú cenu", a to už nikdy nesmieme opakovať.



Jednotlivé štáty už podnikajú kroky na zmiernenie vysokých cien energií. Viaceré však presadzujú kolektívny postup po škodách, ktoré ekonomikám spôsobila pandémia nového koronavírusu.



Európska komisia minulý týždeň uviedla, že plánuje výrazne znížiť dovoz ruského plynu prostredníctvom nových dodávateľov a zrýchlením snahy o dosiahnutie väčšej energetickej efektívnosti.