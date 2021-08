Talianska a španielska ekonomika vzrastú najprudšie za vyše 40 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Rím/Madrid 16. augusta (TASR) - Očakáva sa, že talianska a španielska ekonomika tento rok vzrastú najprudšie od 70. rokov minulého storočia. Výrazné oživenie by malo juhoeurópskym krajinám pomôcť prekonať minuloročnú hlbokú recesiu.Španielsky hrubý domáci produkt (HDP) by mal v roku 2021 stúpnuť o 6,2 % a taliansky o 5,6 %, odhadujú ekonómovia, medzi ktorými urobila prieskum agentúra Bloomberg. Ekonómovia sú v porovnaní s júlovým prieskumom optimistickejší, keď svoje prognózy zvýšili o 0,3, respektíve o 0,6 percentuálneho bodu.Zlepšenie vyhliadok signalizuje, že južnej Európe, ktorá bola v posledných rokoch spájaná predovšetkým s dlhovými krízami a ekonomickými problémami, sa môže podariť obrat k lepšiemu. Mimoriadne dôležité to je pre Taliansko snažiace sa znížiť svoju dlhovú záťaž, ktorá je taká vysoká, že podľa niektorých expertov ohrozuje samotnú existenciu eurozóny.Taliansko aj Španielsko sa zotavujú z hlbokého minuloročného prepadu, ktorý bol najprudší v rámci eurozóny, keďže protipandemické opatrenia mali mimoriadne negatívny vplyv na firmy a predovšetkým životne dôležitý cestovný ruch. Oživovanie podporuje uvoľnenie protiepidemických opatrení, ale aj plány na miliardové investície z fondu obnovy Európskej únie (EÚ).Podľa ekonómov však bude zotavovanie vo veľkej miere závislé od vývoja pandémie. "uviedol analytik Oxford Economics Nicola Nobile.Ďalšie obavy vyvoláva, či Španielsko a Taliansko dokážu efektívne využiť prostriedky z fondu obnovy na projekty, ktoré zvýšia ich strednodobé rastové vyhliadky. Napriek tomu sú však ich tohtoročné vyhliadky lepšie než najväčšej európskej ekonomiky. Experti oslovení agentúrou Bloomberg znížili prognózu rastu nemeckej ekonomiky v tomto roku o 0,2 percentuálneho bodu na 3,2 %.Celá eurozóna by v roku 2021 mala expandovať o 4,7 % a v roku 2021 o 4,4 %.