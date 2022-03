Talianska automobilka Ferrari zastavuje vývoz áut do Ruska

Miláno 8. marca (TASR) - Taliansky výrobca luxusných športových áut Ferrari pozastavuje export svojich vozidiel na ruský trh. Automobilka tak, podobne ako ďalšie svetové značky, reaguje na inváziu Ruska na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Vzhľadom na súčasnú situáciu sa spoločnosť Ferrari rozhodla až do odvolania zastaviť výrobu vozidiel pre ruský trh," oznámila automobilka v utorok. Ako dodala, "bude vždy dodržiavať pravidlá, nariadenia a sankcie". Reagovala tak na sankcie západných štátov voči Rusku za útok Moskvy na Ukrajinu.



Talianska spoločnosť sa tak pridala k veľkej skupine firiem, medzi nimi automobiliek, maloobchodných reťazcov a predajcov luxusného tovaru, ktoré sa buď stiahli z ruského trhu, obmedzili alebo zmrazili na ňom svoje aktivity. Napríklad konkurenčná firma Lamborghini patriaca pod Volkswagen v utorok informovala o pozastavení svojho biznisu s Ruskom.



Spoločnosť Ferrari ešte minulý týždeň uviedla, že invázia Ruska na Ukrajinu by nemala mať výraznejší vplyv na jej dodávateľský reťazec. Samotné Rusko je zároveň pre firmu malý trh, takže ani sankcie by ju nemali príliš ovplyvniť.