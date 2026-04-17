Talianska centrálna banka: Ekonomika vykázala mierny rast
Autor TASR
Rím 17. apríla (TASR) - Talianska ekonomika vykázala v 1. štvrťroku mierny rast. Prispeli k tomu Zimné olympijské hry vo februári, ktoré prilákali veľký počet turistov. Uviedla to v piatok talianska centrálna banka, ktorú citovala agentúra Reuters.
„Sú tu náznaky, že hrubý domáci produkt (HDP) pokračoval v 1. štvrťroku v miernom raste,“ uviedla centrálna banka vo svojom štvrťročnom bulletine s tým, že ekonomiku ťahal najmä sektor služieb. Konkrétne čísla však nezverejnila. Oficiálne údaje o vývoji HDP Talianska za 1. kvartál zverejní taliansky štatistický úrad 30. apríla.
Vo 4. štvrťroku minulého roka vzrástla talianska ekonomika, tretia najväčšia v rámci eurozóny, medzikvartálne o 0,3 %. Oproti 3. štvrťroku tak zrýchlila tempo rastu, keď v období od júla do konca septembra rast hospodárstva dosiahol 0,1 %.
Čo sa týka vývoja ekonomiky v tomto aj budúcom roku, centrálna banka zotrvala na ostatnom odhade, ktorý zverejnila začiatkom apríla a v rámci ktorého pôvodnú prognózu vývoja hospodárstva zhoršila. Pôvodne počítala v tomto roku s rastom ekonomiky o 0,6 % a na budúci o 0,8 %. Začiatkom apríla však oznámila, že tento aj budúci rok by mala talianska ekonomika vzrásť iba o 0,5 %. Ako dôvod uviedla konflikt na Blízkom východe, ktorý viedol k výraznému rastu cien energií.
