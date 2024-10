Talianska centrálna banka považuje rast o 1 % za ťažko dosiahnuteľný

Rím 7. októbra (TASR) - Cieľ talianskej vlády dosiahnuť rast ekonomiky o 1 % v tomto roku, bude ťažké splniť pre revíziu údajov smerom nadol, ktorú minulý týždeň zverejnil štatistický úrad ISTAT. Oznámila to v pondelok talianska centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ISTAT v piatok (4. 10.) znížil medziročné miery rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Talianska v 1. aj v 2. štvrťroku 2024. V období apríl - jún sa tak HDP zvýšil o 0,4 % namiesto 0,6 % pred revíziou.



Tieto revízie znamenajú korekciu smerom nadol o 0,2 percentuálneho bodu aj vládnej prognózy pre celý aktuálny rok, uviedol ekonomický šéf centrálnej banky Sergio Nicoletti Altimari v parlamente.



Rast tretej najväčšej ekonomiky eurozóny v roku 2024 by tak mal dosiahnuť 0,8 % namiesto 1 %. No ak by Taliansko zaznamenalo nulový medzikvartálny rast v 3. a 4. štvrťroku, celoročný rast by dosiahol len 0,4 %.



Ministerstvo financií vo svojom viacročnom rozpočtovom pláne v septembri predpovedalo v tomto roku rast HDP o 1 %, v roku 2025 o 1,2 % a v roku 2026 o 1,1 %.



Táto prognóza je priaznivejšia ako najnovšie hodnotenie centrálnej banky, upozornil Nicoletti Altimari.



Centrálna banka vyzvala tiež vládu na obozretný prístup k verejným financiám a uviedla, že prioritou by mal byť neustále klesajúci pomer dlhu k HDP.



Ministerstvo financií predpokladá tento rok rozpočtový deficit na úrovni 3,8 % HDP. To by bol prudký pokles zo 7,2 % HDP v minulom roku, čo bol najväčší deficit v celej eurozóne.



V nasledujúcom roku sa očakáva ďalšie zníženie deficitu Talianska na 3,3 % HDP a v roku 2026 jeho pokles na 2,8 % HDP, teda pod povolený limit v Európskej únii (EÚ) vo výške 3 % HDP.



Talianska centrálna banka však varovala, že malé odchýlky od plánov vlády by jej mohli sťažiť zníženie deficitu pod strop EÚ 3 % HDP v roku 2026, ako sa zaviazala.