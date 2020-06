Talianska centrálna banka predpovedá pokles HDP o 9,2 % až 13,1 %

Rím 5. júna (TASR) - Talianska ekonomika by tento rok mohla klesnúť o 9,2 % až 13,1 %. V nasledujúcom roku 2021 ožije a vzrastie len mierne. Uviedla to v piatok talianska centrálna banka.



Banka v základnom scenári predpokladá, že sa pandémiu nového koronavírusu podarí udržať pod kontrolou a blokády a obmedzenia sa budú naďalej postupne odstraňovať. Pesimistickejší scenár predpokladá nové ohniská nákazy s následnými blokádami, ktoré by uškodili hospodárstvu.



Minulý mesiac talianska centrálna banka odhadovala, že hrubý domáci produkt (HDP) pri základnom scenári zníži o 9 % a v budúcom roku vzrastie o 4,8 %.



Tohoročný pokles ekonomiky je výsledkom zníženia zahraničného aj domáceho dopytu a tiež medzinárodného cestovného ruchu, uviedla v správe centrálna banka.



Prognóza centrálnej banky pre rok 2020 je pritom optimistickejšia ako medián ekonómov, ktorí očakávajú pokles HDP v roku 2020 o 10,3 %. Najpesimistickejšia je pritom spoločnosť Capital Economics, ktorá Talianska predpovedala pád HDP v tomto roku až o 18 %. Banky UniCredit a Morgan Stanley zase počítajú s jeho poklesom o zhruba 15 %.



Talianska vláda od marca schválila dva balíky stimulov v celkovej hodnote 75 miliárd eur na podporu firiem a zamestnancov poškodených pandémiou. Talianska banka uviedla, že opatrenia na podporu domáceho dopytu prispejú k HDP viac ako 2 percentuálnymi bodmi, čo pomôže zmierniť jeho očakávaný pokles.