Talianska centrálna banka zlepšila prognózu vývoja ekonomiky

Rím 23. januára (TASR) - Talianska centrálna banka zlepšila odhad vývoja talianskej ekonomiky v tomto roku a aj za minulý rok počíta s lepšími výsledkami, než sa pôvodne čakalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Centrálna banka vo svojej najnovšej prognóze predpokladá v roku 2023 rast talianskej ekonomiky na úrovni 0,6 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom odhade počítala s rastom o 0,4 %. Vychádza zo zlepšenia nálady v najväčších európskych ekonomikách po tom, ako ceny energií zaznamenali pokles. Najnovší odhad centrálnej banky je tak v súlade s očakávaniami talianskej vlády.



Banka okrem toho revidovala svoj odhad rastu ekonomiky za rok 2022. Pôvodne počítala s rastom o 3,8 %, v súčasnej prognóze uvádza rast za minulý rok na úrovni 3,9 %. Dodala však, že ekonomická aktivita sa v poslednom kvartáli oslabila. "Dôvodom boli vysoké ceny energií a slabé zotavovanie sektorov ovplyvnených pandémiou, ako obchod, doprava či ubytovacie služby," dodala centrálna banka.



V roku 2024 očakáva rast ekonomiky na úrovni 1,2 % a týmto tempom by mal hrubý domáci produkt (HDP) Talianska rásť aj v roku 2025. V súvislosti s novou prognózou však banka upozorňuje, že pokračujúca vojna na Ukrajine naďalej predstavuje "vysokú neistotu".



Na porovnanie, v roku 2021 dosiahol rast talianskej ekonomiky 6,7 %, čo bolo najvyššie tempo rastu za 40 rokov. Prudké zrýchlenie ekonomickej aktivity nasledovalo po prepade HDP o 9 % v pandemickom roku 2020.



Inflácia, ktorá v minulom roku zrýchlila v priemere na 8,7 %, by tento rok mala spomaliť na 6,5 % a v spomaľovaní by mala pokračovať, uviedla banka. V roku 2025 predpokladá spomalenie inflácie na 2 %, čo znamená dosiahnutie inflačného cieľa Európskej centrálnej banky (ECB).