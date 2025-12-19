< sekcia Ekonomika
Talianska centrálna banka zlepšila prognózu rastu ekonomiky
Predpokladá, že hospodárstvo za tento rok vykáže rast o 0,6 percenta a rovnakým tempom sa posilní aj v roku 2026.
Autor TASR
Rím 19. decembra (TASR) - Talianska centrálna banka v piatok zlepšila svoju predpoveď rastu hrubého domáceho produktu krajiny v roku 2027. Banka očakáva, že hospodárstvo sa posilní o 0,8 %. V porovnaní s predchádzajúcou projekciou banky ide o zlepšenie prognózy o 0,1 percentuálneho bodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
Prognózu rastu talianskej ekonomiky v tomto a budúcom roku centrálna banka nezmenila. Predpokladá, že hospodárstvo za tento rok vykáže rast o 0,6 percenta a rovnakým tempom sa posilní aj v roku 2026.
Taliansky štatistický úrad Istat v piatok uviedol, že nálada v ekonomike krajiny sa v decembri zlepšila. Zložený index podnikateľskej dôvery sa zvýšil na 96,5 bodu z novembrových 96,1 bodu a dostal sa na najvyššiu úroveň od marca 2024. Index spotrebiteľskej dôvery v decembri vzrástol na 96,6 bodu z novembrových 95 bodov.
